У Туреччині стався сильний землетрус

11:01 20.03.2019 0 комментариев Турция

Землетрус магнітудою 5,8 балів за шкалою Ріхтера стався вчора на заході Туреччини.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (ESMC).

За даними сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 236 км на південний схід від міста Ізмір (2,5 млн жителів). Осередок землетрусу залягав на глибині 27 км.

Інформація про постраждалих і руйнування не надходила.

 



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