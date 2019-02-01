Землетрус магнітудою 5,8 балів за шкалою Ріхтера стався вчора на заході Туреччини.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (ESMC).

За даними сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 236 км на південний схід від міста Ізмір (2,5 млн жителів). Осередок землетрусу залягав на глибині 27 км.

Інформація про постраждалих і руйнування не надходила.