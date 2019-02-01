У Туреччині стався сильний землетрус
|11:01 20.03.2019
|0 комментариев
|Турция
Землетрус магнітудою 5,8 балів за шкалою Ріхтера стався вчора на заході Туреччини.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (ESMC).
За даними сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 236 км на південний схід від міста Ізмір (2,5 млн жителів). Осередок землетрусу залягав на глибині 27 км.
Інформація про постраждалих і руйнування не надходила.
Ещё на эту тему:
17:41 18.03.2019
У Румунії стався сильний землетрус
У Румунії стався сильний землетрус
10:01 21.02.2019
Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 5,5
Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 5,5
08:41 06.02.2019
Серия землетрясений в Азербайджане
Серия землетрясений в Азербайджане
16:21 05.02.2019
Грецію сколихнув потужний землетрус
Грецію сколихнув потужний землетрус
18:21 01.02.2019
Біля узбережжя Греції сталися два землетруси
Біля узбережжя Греції сталися два землетруси
09:41 25.01.2019
Біля грецького острова Родос стався землетрус
Біля грецького острова Родос стався землетрус
09:42 11.01.2019
Другий за добу землетрус магнітудою 4,3 стався в Румунії
Другий за добу землетрус магнітудою 4,3 стався в Румунії
12:34 10.01.2019
В горах Румынии произошло землетрясение
В горах Румынии произошло землетрясение
15:58 13.12.2018
У Греції стався землетрус
У Греції стався землетрус
14:36 06.11.2018
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
В Румынии произошло землетрясение