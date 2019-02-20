Сегодня Аксенов и Овсянников отчитаются перед Путиным
|10:41 20.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Путин обсудит с кабмином итоги "социально-экономического развития" оккупированного Крыма за пять лет.
С докладами по этому поводу выступят так называемые "главы" оккупированных Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Дмитрий Овсянников.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает Интерфакс.
"Основной темой встречи станет обсуждение итогов социально-экономического развития Крыма и Севастополя за 2014-2018 годы", - говорится в сообщении.
Напомним:
По итогам пятилетки аннексии полуострова финансирование "целевой программы развития Крыма и Севастополя" составляет 877,8 млрд рублей.
Эти средства главным образом выделялись на решение инфраструктурных проблем.
Ещё на эту тему:
14:01 20.03.2019
Богдан Яременко: Росія поводиться з Кримом, як із військовим трофеєм
Богдан Яременко: Росія поводиться з Кримом, як із військовим трофеєм
13:41 20.03.2019
РФ агресією проти українських моряків поставила під сумнів існування міжнародного права – але адекватної реакції світу не отримала
РФ агресією проти українських моряків поставила під сумнів існування міжнародного права – але адекватної реакції світу не отримала
10:21 20.03.2019
МИД России вернул "без рассмотрения" Киеву ноту протеста на визит Путина в оккупированный Крым
МИД России вернул "без рассмотрения" Киеву ноту протеста на визит Путина в оккупированный Крым
08:01 20.03.2019
Незаконна анексія Криму – проблема не лише України, але й усієї світової спільноти - екс-посол США
Незаконна анексія Криму – проблема не лише України, але й усієї світової спільноти - екс-посол США
20:41 19.03.2019
У Європейському парламенті відбувся показ документальної стрічки «Заручники Путіна: українські політичні в’язні Кремля»
У Європейському парламенті відбувся показ документальної стрічки «Заручники Путіна: українські політичні в’язні Кремля»
11:41 19.03.2019
Оккупанты призвали НАТО и ЕС прислушаться «к голосу крымчан»
Оккупанты призвали НАТО и ЕС прислушаться «к голосу крымчан»
09:21 19.03.2019
Волкер виключає силовий варіант повернення анексованого Криму, і очікує, що санкції щодо РФ періодично посилюватимуться
Волкер виключає силовий варіант повернення анексованого Криму, і очікує, що санкції щодо РФ періодично посилюватимуться
08:01 19.03.2019
Путин пригласил Эрдогана в оккупированный Крым на открытие мечети
Путин пригласил Эрдогана в оккупированный Крым на открытие мечети