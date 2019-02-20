Путин обсудит с кабмином итоги "социально-экономического развития" оккупированного Крыма за пять лет.

С докладами по этому поводу выступят так называемые "главы" оккупированных Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Дмитрий Овсянников.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает Интерфакс.

"Основной темой встречи станет обсуждение итогов социально-экономического развития Крыма и Севастополя за 2014-2018 годы", - говорится в сообщении.

Напомним:

По итогам пятилетки аннексии полуострова финансирование "целевой программы развития Крыма и Севастополя" составляет 877,8 млрд рублей.

Эти средства главным образом выделялись на решение инфраструктурных проблем.