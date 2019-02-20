МИД России вернул Украине без рассмотрения ноту протеста в связи с посещением оккупированного Крыма российским президентом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что подобные бумаги возвращают по указанному в них адресу – «без рассмотрения и реакции».

«Что же касается упомянутой в заявлении МИД Украины ноты протеста, направленной МИД России, то мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции. Хотели бы подчеркнуть, что ни МИД Украины, ни кто бы то ни было не вправе указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве», – говорится в комментарии МИД РФ.

«Призываем украинский МИД признать реальность – жители Крыма и Севастополя весной 2014 года сделали свой исторический выбор и окончательно воссоединились с Россией. Никакие воинственные заявления и старания представителей нынешнего киевского режима – будь то всеми силами пытающегося удержать власть пока еще действующего президента Украины, опасающегося отправиться в политическое небытие, либо радикальных националистов разного толка, устраивающих диверсии и блокады против крымчан, либо продажных политиков, торгующих на Западе национальными интересами за незначительные уступки и благосклонное отношение – ничто не изменит того факта, что Крым и Севастополь сегодня и навсегда – это российская земля», – резюмировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, ранее МИД Украины направил в адрес Москвы очередную ноту протеста в связи с поездкой президента РФ в оккупированный Крым.

В МИД Украины назвали поездку «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

