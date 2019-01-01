Россияне стали одинаково плохо относиться к украинцам и американцам
|10:01 20.03.2019
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|Россия
Число россиян, негативно относящихся к США, полностью совпало с числом сограждан, аналогично относящихся к Украине - 56%.
Об этом свидетельствуют данные "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
По данным исследования, 27% респондентов называют свое отношение к США "очень плохим" и 29% участников опроса - "в основном плохим".
К Украине 31% участников опроса относятся "в основном плохо", 25% - очень плохо.
О позитивном отношении как к США, так и к Украине заявили по 34% опрошенных, отмечается в исследовании.
В отношении ЕС симпатии и антипатии россиян распределились примерно поровну, но больший удельный вес имеют респонденты, сообщившие о своем негативном отношении.
По данным "Левада-центра", 45% участников опроса, о позитивном отношении к ЕС - 42% респондентов, отмечают в "Левада-центре".
Там констатируют, что к Белоруссии абсолютное большинство россиян демонстрируют только хорошие чувства: 32% респондентов относятся "очень хорошо" и 55% опрошенных - "в основном хорошо".
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