Число россиян, негативно относящихся к США, полностью совпало с числом сограждан, аналогично относящихся к Украине - 56%.

Об этом свидетельствуют данные "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

По данным исследования, 27% респондентов называют свое отношение к США "очень плохим" и 29% участников опроса - "в основном плохим".

К Украине 31% участников опроса относятся "в основном плохо", 25% - очень плохо.

О позитивном отношении как к США, так и к Украине заявили по 34% опрошенных, отмечается в исследовании.

В отношении ЕС симпатии и антипатии россиян распределились примерно поровну, но больший удельный вес имеют респонденты, сообщившие о своем негативном отношении.

По данным "Левада-центра", 45% участников опроса, о позитивном отношении к ЕС - 42% респондентов, отмечают в "Левада-центре".

Там констатируют, что к Белоруссии абсолютное большинство россиян демонстрируют только хорошие чувства: 32% респондентов относятся "очень хорошо" и 55% опрошенных - "в основном хорошо".