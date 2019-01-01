Россияне стали одинаково плохо относиться к украинцам и американцам

10:01 20.03.2019 0 комментариев Россия

Число россиян, негативно относящихся к США, полностью совпало с числом сограждан, аналогично относящихся к Украине - 56%.

Об этом свидетельствуют данные "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

По данным исследования, 27% респондентов называют свое отношение к США "очень плохим" и 29% участников опроса - "в основном плохим".

К Украине 31% участников опроса относятся "в основном плохо", 25% - очень плохо.

О позитивном отношении как к США, так и к Украине заявили по 34% опрошенных, отмечается в исследовании.

В отношении ЕС симпатии и антипатии россиян распределились примерно поровну, но больший удельный вес имеют респонденты, сообщившие о своем негативном отношении.

По данным "Левада-центра", 45% участников опроса, о позитивном отношении к ЕС - 42% респондентов, отмечают в "Левада-центре".

Там констатируют, что к Белоруссии абсолютное большинство россиян демонстрируют только хорошие чувства: 32% респондентов относятся "очень хорошо" и 55% опрошенных - "в основном хорошо".



Ещё на эту тему:

09:16 05.11.2018
Россияне считают, что их объединяет победа в "Великой отечественной войне" и аннексия Крыма
14:15 07.03.2018
ВЦИОМ: рейтинг Путина в Москве и Петербурге упал на 12 пунктов
15:12 30.10.2017
Россияне видят меньше пользы в аннексии Крыма и добреют к Украине - опрос
16:35 08.08.2017
Глава ВЦИОМа рассказал об опасном «запросе на перемены» у россиян
22:36 12.07.2017
ВЦИОМ: россияне все больше воспринимают ситуацию в Украине как анархию
16:37 26.06.2017
Обогнал Путина и Пушкина: россияне выбрали диктатора Сталина как самую выдающуюся личность - опрос
11:32 24.05.2017
ВЦИОМ: половина россиян не может позволить себе отдых в Крыму
14:40 19.05.2017
Большинство россиян не были за границей и не собираются - опрос
11:25 16.05.2017
Россияне перестали воспринимать Турцию враждебной
18:43 26.04.2017
«Левада-центр» попросил пресс-секретаря Медведева извиниться за «лживые утверждения»
10:45 04.04.2017
Патриотизм россиян на волне аннексии Крыма слабеет
16:30 24.03.2017
В России резко упал интерес к истории Великой Отечественной войны
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:21 19.03.2019
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
14:21 18.03.2019
В Баку проходит заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
14:41 15.03.2019
В Азербайджане завершились крупномасштабные учения
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
19:01 19.03.2019
В Болгарии назначили дату выборов в Европарламент
16:41 19.03.2019
До України прибув новий посол Болгарії
14:41 18.03.2019
Испания низкими ценами переманила туристов из Болгарии
15:21 15.03.2019
Эксперты прогнозируют нехватку топлива в Болгариис 1 апреля
Все новости страны
Греция Греция
12:21 20.03.2019
Угоду з Грецією врятувало НАТО, а не ЄС - міністр Північної Македонії
13:21 19.03.2019
У Греції вандали осквернили новий меморіал Голокосту
15:21 18.03.2019
Греція засудила "неприйняті заяви" Ердогана
18:21 15.03.2019
Турецькі винищувачі знову порушили небо Греції
Все новости страны
Грузия Грузия
11:21 18.03.2019
Начались военные учения «НАТО-Грузия 2019»
16:47 16.03.2019
По информации грузинских СМИ российские военные ворвались на территорию Грузии, власти говорят о провокации
20:21 13.03.2019
Задержанный на границе непризнанной Абхазии гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России
16:21 13.03.2019
Граждане Грузии попытались продать радиоактивный уран на $2,8 млн
Все новости страны
Молдова Молдова
15:01 18.03.2019
Молдавский „Moldindconbank” S.A. продал более трех млн акций болгарскому холдингу
17:41 14.03.2019
Конституционный суд Молдові подтвердил итоги республиканского референдума
16:01 12.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM відмовився від коаліції з соціалістами та іншими партіями
17:21 11.03.2019
Молдова: партія Додона запропонувала проєвропейській опозиції сформувати коаліцію
Все новости страны
Россия Россия
10:01 20.03.2019
Россияне стали одинаково плохо относиться к украинцам и американцам
19:41 19.03.2019
Модернизация "Адмирала Кузнецова" может задержаться еще на три–четыре месяца
18:41 19.03.2019
Военнослужащие разведподразделений ЮВО завершили курс подготовки в горах Абхазии
17:21 19.03.2019
"Газпром" соединил морскую и наземные части газопровода "Турецкий поток"
Все новости страны
Румыния Румыния
17:41 18.03.2019
У Румунії стався сильний землетрус
15:01 15.03.2019
В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8
18:21 14.03.2019
.У Румунії створили найпотужніший лазер у світі
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
Все новости страны
Турция Турция
14:41 20.03.2019
В Анкарі відкрили найбільший в Європі парк розваг
11:01 20.03.2019
У Туреччині стався сильний землетрус
14:41 14.03.2019
Туреччина у листопаді отримає перші F-35 попри купівлю С-400 у РФ
10:41 13.03.2019
Турция приостанавливает полеты «Боингов» модели 737 MАХ
Все новости страны
Украина Украина
16:21 20.03.2019
Справу Вишинського передали на розгляд об'єднаної палати Касаційного кримінального суду ВС
16:01 20.03.2019
У Чорноморському порту правоохоронці вилучили кокаїну на мільярд гривень
15:41 20.03.2019
"Український диверсант" відмовився свідчити проти фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"
15:21 20.03.2019
В оккупированном Симферополе «отреставрировали» бывшее здание Меджлиса крымскотатарского народа
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс