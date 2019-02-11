Пожежа танкерів біля Керчі: 10 зниклих моряків визнають загиблими
|09:41 20.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Перший заступник керівника російської «Морспасслужби» Віктор Чернов заявив, що 10 членів екіпажу танкерів «Канді» і «Маестро», що більше місяця горіли в Чорному морі, як і раніше числяться зниклими безвісти і будуть визнані загиблими за судом.
Про це повідомляє «Интерфакс», передає Главком.
«10 осіб до цих пір не виявлені і числяться зниклими безвісти», - сказав Чернов.
За його словами, за законом вони будуть визнані загиблими за рішенням суду через півроку після звернення родичів в судові інстанції. Він підкреслив, що всі тіла загиблих, які були виявлені при проведенні пошуково-рятувальної операції, були відправлені на батьківщину.
Два судна зі скрапленим газом - «Канді» і «Маестро» - загорілися 21 січня в нейтральних водах Чорного моря. Танкери під прапором Танзанії знаходилися на якірній стоянці в 15 морських милях на південь від кримського мису Такіль.
Моряки на танкері в Чорному морі могли порушити техніку безпеки під час передачі палива на інше судно, в результаті чого сталася пожежа.
Пошукова операція тривала з 21 по 25 січня. За її підсумками, внаслідок пожежі 10 з 32 моряків загинули, 10 вважалися зниклими безвісти, а 12 вдалося врятувати.
За даними МЗС Туреччини, чотири громадянина країни загинули, четверо зникли безвісти під час пожежі на двох суднах в районі Керченської протоки.
Ещё на эту тему:
В АМПУ підтвердили, що судно яке сіло на мілину в Керченській протоці, прямувало з Маріуполя
Судно яке йшло з Маріуполя до Італії з вантажем металу сіло на мілину в Керченській протоці
Судовладелец обследовал в Черном море горевшие больше месяца танкеры
Прекратился пожар на втором танкере в Черном море
У Чорному морі загасили пожежу на російському танкері Candy, а на Maestro є ще один осередок
У Чорному морі вже понад 20 днів горять два танкери
На танкерах у Чорному морі зросла кількість осередків пожежі
На танкерах в Чорному морі не вдається згасити вже другий тиждень, залишилось п'ять осередків пожежі
В Черном море десятый день горят танкеры
Продолжается пожар на судах в Черном море
На одном из двух танкеров в Черном море открытого огня уже не видно