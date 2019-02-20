Росія поводиться в Криму як при Катерині ІІ

09:21 20.03.2019 0 комментариев Крым

Російська сторона здійснює в тимчасово окупованому Криму ту саму стратегію, яку колись використовувала імператриця Катерина ІІ — виселяє кримських татар та заселяє півострів росіянами.

Про це заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв’ю для австрійської газети Wiener Zeitung, передає УНН.

“За нашими оцінками, 10% відсотків з 300 тисяч кримських татар були змушені залишити Крим. Це — стратегія, як при Катерині II, коли автохтонний кримськотатарський народ був виселений, а росіяни заселені. Це так цинічно: вони приїхали в нашу країну з усіма своїми ракетами і зброєю, а нас переслідують, коли знайдуть патрон”, — заявив він.

Мустафа Джемілєв додав, що на сьогодні в Криму переслідуються всі, “хто наважиться висловити будь-яку форму невдоволення російською окупацією”.

Більше всього від репресій страждають кримські татари, оскільки вони найбільш активні.

“Обшуки вже стали частиною повсякденного життя кримських татар, часто вони проходять під приводом релігійного екстремізму. Протягом всіх років з часу незалежності України не було жодного терористичного акту, і раптом всі стали терористами?”.

За словами Джемілєва, під час обшуків, у ході яких нібито шукають зброю чи заборонену літературу, як правило російські правоохоронці намагаються принизити кримських татар та спровокувати їх на конфлікт для виправдання подальших більших утисків.

Мустафа Джемілєв зазначив, що наразі політична діяльність кримських татар в окупованому Криму неможлива і тому вони перебувають “в тихій опозиції”, наприклад, бойкотуючи так звані “вибори”. “Я вважаю, що 95% кримських татар все ще залишаються проукраїнськими. Але це правда, що люди втрачають надію на звільнення і, звичайно, їм доводиться якось виходити з ситуації”, — додав лідер кримськотатарського народу.

“Протягом понад 200 років ми жили під пануванням Росії. Якщо говорити про знищення нашого народу, то це завжди були росіяни. Чи то в царській імперії, чи в Радянському Союзі чи під Росією. І найголовніше: Україна — демократична країна. Так, тут багато проблем. Але принаймні можна про них говорити і під час демонстрацій звертати на них увагу”, — заявив кримськотатарський лідер, відповідаючи на закид, що у свій час Україна також не особливо піклувалася про кримських татар.

 



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