Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова прибула до Києва.

Про це повідомляє УНН із посиланням на профіль російського омбудсмена в Instagram.

Відповідно до публікації, повідомляється, що Тетяна Москалькова прибула до Києва приблизно опівночі.

Нагадаємо, російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що 19 березня вирушає до Києва на судове засідання у справі головного редактора “РИА-Новости Украина” Кирила Вишинського, якого обвинувачують у державній зраді.

Раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова запевнила, що Вишинський утримується у світлій і теплій камері Лук’янівського СІЗО і забезпечений усім необхідним.

Нагадаємо, головного редактора “РИА Новости Украина” Кирила Вишинського, якого обвинувачують у державній зраді, етапували у Київське СІЗО.