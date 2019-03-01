Окупанти арештували екс-президента Криму Мєшкова
|08:41 20.03.2019
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|Крым
Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя заарештував на дві доби екс-президента Криму Юрія Мєшкова за «спротив працівникам поліції».
Про це пише Крим.Реалії, повідомляє Укрінформ.
«Мєшкову дали дві доби арешту за неповагу до поліцейського, з них дві години йому зарахують, коли його затримали 18 числа», – повідомив виданню отаман «Кримського козацтва» Сергій Акімов.
Відомо, що силовики окупантів у Сімферополі 18 березня затримали екс-президента Криму за заявою невідомої особи, що Мєшков нібито перебуває в стані наркотичного сп'яніння. Пізніше його повезли на огляд, однак слідів алкогольного або наркотичного сп'яніння не виявили.
Нагадаємо: Юрій Мєшков (уродженець Дніпропетровської області в УРСР) – кримський політик і юрист, перший і єдиний президент Криму (1994-1995), формальний голова Ради Міністрів Криму (1994). Кадидат юридичних наук, викладач Московського державного юридичного університету ім. Кутафина.
Наприкінці лютого він розкритикував нинішню окупантську "владу" півострова за «зраду» Росії під час анексії.
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