Окупанти арештували екс-президента Криму Мєшкова

08:41 20.03.2019 0 комментариев Крым

​Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя заарештував на дві доби екс-президента Криму Юрія Мєшкова за «спротив працівникам поліції».

Про це пише Крим.Реалії, повідомляє Укрінформ.

«Мєшкову дали дві доби арешту за неповагу до поліцейського, з них дві години йому зарахують, коли його затримали 18 числа», – повідомив виданню отаман «Кримського козацтва» Сергій Акімов.

Відомо, що силовики окупантів у Сімферополі 18 березня затримали екс-президента Криму за заявою невідомої особи, що Мєшков нібито перебуває в стані наркотичного сп'яніння. Пізніше його повезли на огляд, однак слідів алкогольного або наркотичного сп'яніння не виявили.

Нагадаємо: Юрій Мєшков (уродженець Дніпропетровської області в УРСР) – кримський політик і юрист, перший і єдиний президент Криму (1994-1995), формальний голова Ради Міністрів Криму (1994). Кадидат юридичних наук, викладач Московського державного юридичного університету ім. Кутафина.

Наприкінці лютого він розкритикував нинішню окупантську "владу" півострова за «зраду» Росії під час анексії.



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