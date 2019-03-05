Офіційний Вашингтон разом із союзниками й партнерами наразі вивчають можливості для введення нових санкцій проти Росії після так званого "Керченського пакету", запровадженого проти шести осіб і восьми організацій кілька днів тому.

Це підтвердив у коментарі власному кореспонденту Укрінформу заступник помічника держсекретаря США, відповідальний за зв'язки з державами Східної Європи та Кавказу Джордж Кент.

"Сполучені Штати й американські партнери продовжують розглядати додаткові обмеження", - відповів високопоставлений представник Держдепу на прохання уточнити, чи розглядає наразі уряд США нові санкції проти Росії після тих, що були введені минулої п'ятниці.

Він додав, що не може коментувати змісту обговорень, однак зауважив: "Ми продовжуємо ці зусилля".

Перед цим представник Держдепартаменту виступив на конференції "Крим після п'яти років російської окупації" в Інституті миру США (м. Вашингтон). Під час промови він ще раз озвучив тези, висловлені напередодні спецпредставником США в переговорах по Україні Куртом Волкером про те, що Захід надалі тиснутиме на Росію, допоки вона не припинить своєї агресії.

Як заявив у вівторок Джордж Кент, "США продовжать застосовувати приватну й публічну дипломатію, а також політику санкцій". Він також заявив, що Сполучені Штати "продовжуватимуть забезпечувати допомогу Україні у сфері безпеки, щоб бути певними, що Росія заплатить за свої дії".

Високопоставлений представник Держдепу також нагадав, що впродовж останніх п'яти років Вашингтон зберігав стійку політику на підтримку суверенітету й цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води.

"Ми не прийматимемо нічого крім повного відновлення територіальної цілісності України", - заявив представник США.