Незаконна анексія Криму – проблема не лише України, але й усієї світової спільноти - екс-посол США

08:01 20.03.2019 0 комментариев Крым

Незаконна анексія Криму – проблема не лише України, але й усієї світової спільноти, і для того, щоби прискорити деокупацію півострова, потрібно зберігати послідовність міжнародної політики та запровадити більше санкцій проти Росії.

Це також залежить від того, наскільки успішною стане Україна, розповів у коментарі Укрінформу екс-посол США в Києві, нині віце-президент Інституту миру США Вільям Тейлор.

"Міжнародне співтовариство має зберігати питання Криму в списку пріоритетів свого політичного порядку денного. Крим важливий не тільки для людей, що проживали та проживають на півострові, Крим важливий для іншої частини України, а також для міжнародного співтовариства", - зауважив колишній високопоставлений дипломат в кулуарах конференції "Крим після п'яти років російської окупації", що пройшла в вівторок у Вашингтоні.

Він підкреслив, що йдеться насамперед про порушення Росією норм і стандартів, які забезпечували мирне існування в Європі в післявоєнний час.

"Ці норми були знищені, коли Росія вторглася в Крим", - зазначив Тейлор.

Експерт також наголосив, що введені США й іншими країнами Заходу санкції хоч і не припинили агресії РФ, втім мали певний ефект.

"Вони створили проблеми для наближених до Путіна кіл, а також вплинули на російську економіку", - сказав він. Водночас, підкреслив Тейлор, санкції мають бути посилені.

У цьому контексті він зазначив, що наразі зберігаються можливості запровадити нові обмеження проти більшого кола осіб в російському керівництві, а також проти окремих банків в РФ та фінансового сектору в більш широкому контексті.

Що ж стосується політичних перспектив для повернення Криму, віце-президент Інституту миру США зауважив, що подібний прецедент вже мав місце, коли США і Захід не визнавали анексії Радянським Союзом країн Балтії. Час минув, і все повернулося на свої місця – зараз ці країни є членами НАТО і Європейського Союзу.

"Тож, ми повинні діяти так само й послідовно продовжувати політику невизнання російської анексії Криму", - зауважив Тейлор.

Водночас, за його словами, цей процес може бути прискорений, "якщо Україна стане успішною в політичному, економічному, військовому плані".



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