Мілітаризація Криму: яку "Ахіллесову п’яту" має "непотоплюваний авіаносець" Путіна

22:01 19.03.2019 0 комментариев Крым

«Голова» Криму і колаборант Сергій Аксьонов заявив про те, що Росія перетворила півострів на «неприступну фортецю», зосередивши там потужні угруповання та найсучасніше озброєння. Він навіть запевнив, що «в Криму сил більше, ніж в усієї України».

Проте насправді все не зовсім так, як намагався переконати Аксьонова, пише Микола Маломуж, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України, цитує УНІАН.

Зокрема, його заява мала на меті укріплення міфу про наявність такої великої воєнної потуги на Кримському півострові, яка начебто перетворює його на «неприступну фортецю».

Так, безумовно, мілітаризація Криму є фактом, і Росія справді зосереджує там нові комплекси С-400, носії ядерної зброї тощо. Все це, звісно ж, посилює безпекову складову окупованого Криму. Але – у порівнянні з можливостями та силами країн НАТО (навіть Туреччини, я вже не кажу про США чи Великобританію), воєнна потужність Росії на порядок нижча, якщо судити по ресурсам, забезпеченню новітнім озброєнням тощо.

Дана заява Аксьонова є виключно політичною. Він намагався вкотре підкреслити, що Крим є територією Російської Федерації, і що це питання не може й обговорюватися, бо півострів забезпечений такою системою безпеки і оборони, що унеможливлює його повернення Україні навіть шляхом військових операцій ЗСУ. Аксьонов вкотре намагався дати зрозуміти, що Росія не погодиться на жодні варіанти, які передбачають повернення Криму Україні. Він вкотре намагався підтвердити меседж про те, що Крим перетворився на «наземний авіаносець», що забезпечений усіма новітніми засобами і технікою.

Проте насправді в глобальному масштабі Крим не може вважатися таким, навіть не дивлячись на накопичену там зброю. Хоча мілітаризація Криму й відбувається активно, і Росія готується до можливих військових операцій проти України. Власне тому нас і намагаються переконати, що Крим – «неприступна фортеця». Проте в системі безпеки Криму є своя «Ахіллесова п’ята»: слабке місце Росії, а в даному випадку – і Криму, полягає в тому, що немає консолідованої позиції з іншими країнами, тобто Росію, і Крим, зокрема, ніхто не підтримує – ні в юридичному, ні в дипломатичному, ні в економічному, ні в оборонному сенсі.

Нещодавно я відвідав США, Великобританію, Німеччину та Брюссель і можу стверджувати, що в цих країн зберігається жорстка позиція проти агресивних намірів і поведінки Росії, її надмірної мілітаризації та анексії Криму. Росію в її діях, зокрема, щодо Криму, не підтримують, а головне – вона немає підтримки в плані оборонних систем і технологій.

Навіть Китай, який має потужні можливості, займає альтернативну позицію – він відстоює свої інтереси, не російські. За моєю інформацію, Китай взагалі не планує включатися в жодні оборонні процеси на підтримку Росії.

Відтак, виходить, що Росія залишається сам-на-сам із потужними міжнародними гравцями, особливо в оборонній сфері.

Ця заява Аксьонова передусім була демонстрацією його власної лояльності до Путіна або спробою показати Путіну, наскільки «голова» Криму підтримує дії російського президента, зокрема, і політику мілітаризації півострова. Також ця заява була зроблена для росіян і кримчан, аби переконати їх, що питання Криму вирішено «безповоротно» – Крим нібито назавжди приєднали до Росії. А «цементуючим аргументом» мали стати слова про те, що Крим тепер є «неприступною фортецею» – мовляв, і силою не заберуть. 

Тому «Ахіллесова п’ята» Росії, по-перше, полягає у відсутності легітимності її дій щодо Криму, а, по-друге, у відсутності підтримки потужних країн, які мають найновітніші системи безпеки і оборони, і які за багатьма параметрами суттєво випереджають Російську Федерацію.

Крім того, зрозуміло, це також була спроба дати сигнал Україні і НАТО про те, що питання Криму – «закрито», а присутність НАТО в Чорному морі – неприпустима. Аксьонов спробував переконати, що створений такий форпост, який не дасть Україні і Альянсу реалізувати будь-які спроби повернути півострів, в тому числі військовим шляхом.
 

 


 



Ещё на эту тему:

20:21 19.03.2019
Прооперований український військовий Сорока перебуває в московському СІЗО
17:41 19.03.2019
Подлодка ЧФ оккупантов проведет учения совместно с морской авиацией и противолодочными кораблями
15:41 19.03.2019
Українського військовополоненого моряка Сороку прооперували в Москві: зшили розірвані сухожилля та витягли осколки
11:01 19.03.2019
В Совфеде РФ поспешили назвать "ошибочной" информацию о размещении бомбардировщиков в оккупированном Крыму
10:01 19.03.2019
В Госдуме РФ подтвердили размещение дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков в оккупированном Крыму
20:01 18.03.2019
Морской тральщик ЧФ страны оккупанта отработал проводку кораблей за тралом
13:21 18.03.2019
Россия продолжит миллитаризацию оккупированного Крыма
12:01 18.03.2019
Оккупанты похвастались обновлением Черноморского флота "по всем направлениям"
15:41 15.03.2019
Морская авиация и фрегат ЧФ оккупантов в ходе учений пытались уничтожить друг друга
14:01 15.03.2019
Дочь военнопленного моряка будет сегодня на Совбезе ООН по Крыму
12:01 15.03.2019
Оккупанты готовят к выходу в море подлодку Старый Оскол
10:45 15.03.2019
ЄС запровадив санкції проти росіян за захоплення українських моряків /Відео
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:21 19.03.2019
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
14:21 18.03.2019
В Баку проходит заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
14:41 15.03.2019
В Азербайджане завершились крупномасштабные учения
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
19:01 19.03.2019
В Болгарии назначили дату выборов в Европарламент
16:41 19.03.2019
До України прибув новий посол Болгарії
14:41 18.03.2019
Испания низкими ценами переманила туристов из Болгарии
15:21 15.03.2019
Эксперты прогнозируют нехватку топлива в Болгариис 1 апреля
Все новости страны
Греция Греция
13:21 19.03.2019
У Греції вандали осквернили новий меморіал Голокосту
15:21 18.03.2019
Греція засудила "неприйняті заяви" Ердогана
18:21 15.03.2019
Турецькі винищувачі знову порушили небо Греції
09:41 11.03.2019
Власти Греции сняли обвинения с двух украинских моряков
Все новости страны
Грузия Грузия
11:21 18.03.2019
Начались военные учения «НАТО-Грузия 2019»
16:47 16.03.2019
По информации грузинских СМИ российские военные ворвались на территорию Грузии, власти говорят о провокации
20:21 13.03.2019
Задержанный на границе непризнанной Абхазии гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России
16:21 13.03.2019
Граждане Грузии попытались продать радиоактивный уран на $2,8 млн
Все новости страны
Молдова Молдова
15:01 18.03.2019
Молдавский „Moldindconbank” S.A. продал более трех млн акций болгарскому холдингу
17:41 14.03.2019
Конституционный суд Молдові подтвердил итоги республиканского референдума
16:01 12.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM відмовився від коаліції з соціалістами та іншими партіями
17:21 11.03.2019
Молдова: партія Додона запропонувала проєвропейській опозиції сформувати коаліцію
Все новости страны
Россия Россия
19:41 19.03.2019
Модернизация "Адмирала Кузнецова" может задержаться еще на три–четыре месяца
18:41 19.03.2019
Военнослужащие разведподразделений ЮВО завершили курс подготовки в горах Абхазии
17:21 19.03.2019
"Газпром" соединил морскую и наземные части газопровода "Турецкий поток"
16:01 19.03.2019
Польща не запросила Путіна на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни
Все новости страны
Румыния Румыния
17:41 18.03.2019
У Румунії стався сильний землетрус
15:01 15.03.2019
В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8
18:21 14.03.2019
.У Румунії створили найпотужніший лазер у світі
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
Все новости страны
Турция Турция
14:41 14.03.2019
Туреччина у листопаді отримає перші F-35 попри купівлю С-400 у РФ
10:41 13.03.2019
Турция приостанавливает полеты «Боингов» модели 737 MАХ
18:01 12.03.2019
Обнародованы детали разработки турецкого вооруженного беспилотного летательного аппарата "Акинчи"
16:41 11.03.2019
Туреччина оштрафувала 87 кораблів за незаконні викиди в Чорне та Мармурове моря
Все новости страны
Украина Украина
22:01 19.03.2019
Мілітаризація Криму: яку "Ахіллесову п’яту" має "непотоплюваний авіаносець" Путіна
21:41 19.03.2019
Politico: Росіяни розлюбили окупований Крим
21:21 19.03.2019
Веб-сайт про агресію Росії в Україні тепер доступний російською мовою
21:01 19.03.2019
США приймуть на лікування десятьох важкопоранених українських військових
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс