«Голова» Криму і колаборант Сергій Аксьонов заявив про те, що Росія перетворила півострів на «неприступну фортецю», зосередивши там потужні угруповання та найсучасніше озброєння. Він навіть запевнив, що «в Криму сил більше, ніж в усієї України».

Проте насправді все не зовсім так, як намагався переконати Аксьонова, пише Микола Маломуж, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України, цитує УНІАН.

Зокрема, його заява мала на меті укріплення міфу про наявність такої великої воєнної потуги на Кримському півострові, яка начебто перетворює його на «неприступну фортецю».

Так, безумовно, мілітаризація Криму є фактом, і Росія справді зосереджує там нові комплекси С-400, носії ядерної зброї тощо. Все це, звісно ж, посилює безпекову складову окупованого Криму. Але – у порівнянні з можливостями та силами країн НАТО (навіть Туреччини, я вже не кажу про США чи Великобританію), воєнна потужність Росії на порядок нижча, якщо судити по ресурсам, забезпеченню новітнім озброєнням тощо.

Дана заява Аксьонова є виключно політичною. Він намагався вкотре підкреслити, що Крим є територією Російської Федерації, і що це питання не може й обговорюватися, бо півострів забезпечений такою системою безпеки і оборони, що унеможливлює його повернення Україні навіть шляхом військових операцій ЗСУ. Аксьонов вкотре намагався дати зрозуміти, що Росія не погодиться на жодні варіанти, які передбачають повернення Криму Україні. Він вкотре намагався підтвердити меседж про те, що Крим перетворився на «наземний авіаносець», що забезпечений усіма новітніми засобами і технікою.

Проте насправді в глобальному масштабі Крим не може вважатися таким, навіть не дивлячись на накопичену там зброю. Хоча мілітаризація Криму й відбувається активно, і Росія готується до можливих військових операцій проти України. Власне тому нас і намагаються переконати, що Крим – «неприступна фортеця». Проте в системі безпеки Криму є своя «Ахіллесова п’ята»: слабке місце Росії, а в даному випадку – і Криму, полягає в тому, що немає консолідованої позиції з іншими країнами, тобто Росію, і Крим, зокрема, ніхто не підтримує – ні в юридичному, ні в дипломатичному, ні в економічному, ні в оборонному сенсі.

Нещодавно я відвідав США, Великобританію, Німеччину та Брюссель і можу стверджувати, що в цих країн зберігається жорстка позиція проти агресивних намірів і поведінки Росії, її надмірної мілітаризації та анексії Криму. Росію в її діях, зокрема, щодо Криму, не підтримують, а головне – вона немає підтримки в плані оборонних систем і технологій.

Навіть Китай, який має потужні можливості, займає альтернативну позицію – він відстоює свої інтереси, не російські. За моєю інформацію, Китай взагалі не планує включатися в жодні оборонні процеси на підтримку Росії.

Відтак, виходить, що Росія залишається сам-на-сам із потужними міжнародними гравцями, особливо в оборонній сфері.

Ця заява Аксьонова передусім була демонстрацією його власної лояльності до Путіна або спробою показати Путіну, наскільки «голова» Криму підтримує дії російського президента, зокрема, і політику мілітаризації півострова. Також ця заява була зроблена для росіян і кримчан, аби переконати їх, що питання Криму вирішено «безповоротно» – Крим нібито назавжди приєднали до Росії. А «цементуючим аргументом» мали стати слова про те, що Крим тепер є «неприступною фортецею» – мовляв, і силою не заберуть.

Тому «Ахіллесова п’ята» Росії, по-перше, полягає у відсутності легітимності її дій щодо Криму, а, по-друге, у відсутності підтримки потужних країн, які мають найновітніші системи безпеки і оборони, і які за багатьма параметрами суттєво випереджають Російську Федерацію.

Крім того, зрозуміло, це також була спроба дати сигнал Україні і НАТО про те, що питання Криму – «закрито», а присутність НАТО в Чорному морі – неприпустима. Аксьонов спробував переконати, що створений такий форпост, який не дасть Україні і Альянсу реалізувати будь-які спроби повернути півострів, в тому числі військовим шляхом.





