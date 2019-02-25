Politico: Росіяни розлюбили окупований Крим

21:41 19.03.2019 0 комментариев Крым

На тлі моря російських прапорів Володимир Путін вийшов на сцену і вигукнув: «Ми разом!». А після цього натовп перед ним почав скандувати: «Росія!».

Російський автократ відвідав Сімферополь – найбільше місто на українському півострові – щоб відзначити п’яту річницю незаконної анексії, після якої відносини між Росією і Заходом стали найгіршими з часів Холодної війни.

Про це пише Politico, додаючи, що з собою на «святкування» Путін привіз прокремлівського репера і байкерів «Нічні вовки», повідомляє УНІАН.

Але далеко не всім у Криму живеться так радісно, як про це говорять російські чиновники.

Критики кажуть, що Кремль перекинув на півострів велику кількість агентів спецслужб, щоб придушити незгодних. Опоненти російського правління, серед яких етнічні українці, кримські татари й етнічні росіяни, лояльні до Києва, говорять про панування атмосфери страху.

 «Коли ми були з Україною, ніхто не вимагав, щоб я демонстрував свій патріотизм», - каже колишній офіцер радянської армії Сергій, який відмовився називати своє повне ім’я через страх перед переслідуваннями. «Сьогодні ж в Криму потрібно кричати про те, який ти великий патріот, кожен день. Вони перетворили Крим у маленький СРСР. Стукачі повсюди», - додав чоловік стишеним тоном.

Видання нагадує про гучні й скандальні судові справи в Криму проти незгодних з окупацією, а також про систематичне переслідування кримських татар.

Тим часом, поки в Криму під час візиту Путіна активно махали прапорами, у Москві влада порушила традицію проводити масові заходи на річницю незаконної анексії. Чиновники виправдовуються, що, мовляв, Крим вже настільки інтегрувався з РФ, що це й святкувати нічого.

Однак, аналітики вказують на зростання невдоволення економічними втратами через анексію Криму і військове вторгнення Росії в Сирію. І, вірогідно, саме через це Кремль цього року не дуже хоче проводити мітинги на честь окупації українських територій на Червоній площі.

«Впродовж минулого року соціологи почали чути від фокус-груп, що Крим надто дорого нам коштує. І що ми загалом надто багато витрачаємо на іноземні військові авантюри», - сказала політолог Катерина Шульманн. За її словами, ці занепокоєння відбилися на нещодавній промові Путіна, яка була майже повністю присвячена внутрішнім проблемам Росії. «Попри те, що в промові він пообіцяв щедрі соціальні виплати, це може ніяк не вплинуло на результати опитувань. Люди звикають думати, що владі байдуже до їхніх проблем», - пояснила політолог.

Згідно з результатами опитувань, які минулого тижня опублікував московський фонд «Громадська думка», лише 39% росіян тепер вважають, що окупація Криму була правильним вчинком. І це на 28% менше, ніж було у 2014 році. Серед росіян віком 18-34 роки лише 24% говорили, що анексія українського Криму пішла на користь РФ.

Ці результати опитування з’явилися на тлі постійного падіння рейтингу Путіна. Зараз він на найнижчому рівні за останні 13 років. Його підтримують лише 33% росіян.

Разом з тим, попри всі економічні втрати Росії й невдоволення виборців, Путін наполягає, що питання Криму він обговорювати не збирається. Аналітики пояснюють, що навіть після кінця його режиму наступник теж навряд чи ризикне повернути український півострів законному власнику. Адже так його можуть засудити як «зрадника».

 



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