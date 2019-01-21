Веб-сайт про агресію Росії в Україні тепер доступний російською мовою
|21:21 19.03.2019
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|Украина
Веб-сайт про агресію Росії в Україні тепер доступний російською мовою.
Про це спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив у своєму Twitter, передає УНН.
"Відвідайте наш веб-сайт, щоби дізнатися про агресію Росії в Україні. Тепер доступно російською мовою", - написав дипломат.
Нагадаємо, наприкінці лютого Курт Волкер презентував сайт, який повідомляє дані стосовно агресії РФ проти України.
Інформація на ресурсі наводить хронологічні події від окупації АР Крим та початку війни на Донбасі в 2014 році до захоплення росіянами українських кораблів у Чорному морі в листопаді 2018 року.
Перейти на ресурс можна за посиланням.
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