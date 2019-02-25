США приймуть на лікування десятьох важкопоранених українських військових
|21:01 19.03.2019
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|Украина
Уряд США виділить близько 5 млн доларів та прийме на лікування десятьох важкопоранених українських військовослужбовців.
Про це під час брифінгу зазначила заступник міністра у справах ветеранів Оксана Гаврилюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"На цей рік США виділять приблизно 5 мільйонів доларів на лікування військовослужбовців. Вони визначили 10 шпиталів, які беруть на безкоштовне лікування 10 українських важкопоранених. Середня вартість лікування одного, як вони рахують, складає півмільйона доларів", - зазначила заступник міністра.
Гаврилюк зауважила, що за бюджетними програмами Мінветеранів на заходи з психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації ветеранів передбачено 110 905 000 грн на 2019 рік.
Заступник міністра у справах ветеранів також повідомила, що відомство планує законодавчо закріпити можливість відпочинку і реабілітації ветеранів разом із родиною.
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