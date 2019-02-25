У Європейському парламенті відбувся показ документальної стрічки «Заручники Путіна: українські політичні в’язні Кремля».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у показі, організованому Групою друзів України в Європарламенті, взяли участь депутати ЄП Ребекка Гармс, Марк Демесмекер, Яромир Щетина, посол України у Бельгії Микола Точицький, продюсер фільму Олександра Шандра, європейські дипломати, члени родин українських заручників Кремля, представники українських громад Бельгії, студентства та громадськості.

«Цей фільм є ще одним підтвердженням того, що Кремль продовжує брутально порушувати міжнародне законодавство й права людини. Євросоюз, усе міжнародне співтовариство мають об'єднати зусилля, щоб примусити Росію поважати міжнародні закони, зупинити свавілля та відпустити українських політв’язнів», - зауважила Гармс.

Стрічка розповідає історії кількох політичних в’язнів, яких російська влада намагається звинуватити у терористичній діяльності та використати для залякування російських громадян неіснуючою «українською загрозою». З документальною точністю автори фільму відтворюють трагедію людей, які потрапили під коток російської репресивної машини лише за відданість Україні та спротив російській агресії: Євгена Панова, якого звинуватили у «тероризмі», Павла Гриба,над яким триває судилище у Росії, кримськотатарських активістів, яких кремлівські правителі жорстоко карають за ненасильницькі акції спротиву.

На заході був присутній батько Павла Гриба, Ігор Гриб. Він ще раз звернувся до європейського співтовариства з проханням посилити тиск на Російську Федерацію задля звільнення політв'язнів, тому що його син хворіє з дитинства і потребує постійного медичного нагляду. За словами батька, хлопець не виношував жодних злочинних планів, які йому інкримінують російські слідчі. А будь-який неправедний вирок російського суду буде для нього, фактично, смертним вироком, тому що Павло просто не зможе вижити в ув’язненні.

На зустрічі був присутній також Віктор Сорока, батько старшого лейтенанта Василя Сороки, пораненого російськими військовими під час збройної провокації 25 листопада минулого року проти українських кораблів в районі Керченської затоки. Він наголосив на тому, що єдиним способом зупинити Путіна є європейська солідарність, продовження економічних санкцій проти Російської Федерації.

«Не всі знають, але після того, як катер «Бердянськ» був обстріляний і було поранено 6 членів екіпажу з 7, причому троє – важко, командир у відкритому ефірі повідомив про обстріл і подав сигнал SOS. Вже після цього російські кораблі ще раз обстріляли «Бердянськ» з очевидним наміром добити. Це був відкритий акт агресії російських військових сил під російськими прапорами проти українських кораблів, які йшли під державним прапором у власних територіальних водах», - зауважив Сорока.

В свою чергу, євродепутат Ребекка Гармс нагадала про те, що за рішенням російського суду українські моряки, захоплені під час провокації поблизу Керченської затоки, піддаються так званим «психологічним експертизам». Це є ознакою того, що Росія повернулася у часи ГУЛАГу, адже такі дії є формою знущання та тортур, які мають на меті зламати волю військовополонених.

«Наш обов’язок зараз – допомогти Україні вистояти в її боротьбі з російською агресією. Ми повинні пам’ятати про небезпеку нового ГУЛАГу та зробити все від нас залежне, щоб визволити українських політичних в’язнів. Українці мають власну історичну пам'ять і вони не хочуть повернення до ГУЛАГу. Ми тут, у Європі, мусимо розуміти: зараз українці захищають не лише себе і своє майбутнє - вони захищають всіх нас», - наголосив євродепутат Яромир Щетина.

Посол України в Королівстві Бельгія, представник України у ЄС Микола Точицький нагадав, що Росією утримуються 73 українські політв’язні, 118 українських військовослужбовців перебувають у полоні внаслідок конфлікту на Донбасі, 24 українські моряки є військовополоненими. Крім того, в Україні 2,7 мільйона переміщених осіб. «Що ще нам потрібно, щоб зрозуміти, що для кремлівських лідерів зрозумілою є лише одна мова – мова сили, мова санкцій? Лише минулого тижня США, Канада та ЄС ухвалили нові санкції проти російських офіційних осіб, які несуть відповідальність за війну в Україні», - зауважив дипломат.

Він підтримав ідею європейських депутатів про формування документа щодо реагування на дії Росії із захоплення та утримання українських заручників - на кшталт «списку Магнітського».

«Моє заключне слово буде коротким: слава Україні» - вигукнув чеський євродепутат Яромир Щетина.

«Героям слава!» - відгукнулася аудиторія.