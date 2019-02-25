Прооперований український військовий Сорока перебуває в московському СІЗО
|20:21 19.03.2019
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|Крым
Поранений український військовий Василь Сорока, захоплений російськими прикордонниками в листопаді минулого року біля берегів анексованого Криму, після операції 18 березня перебуває в Лефортовському СІЗО Москви.
Про це повідомляє український омбудсмен Людмила Денісова, пише Радіо Свобода.
«Тільки що розмовляла телефоном з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Вона підтвердила інформацію, що вчора військовополоненому моряку Василю Сороці, якого 25 листопада 2018 року було поранено під час акту військової агресії РФ в Керченській протоці, зробили хірургічну операцію в клініці імені Пирогова в Москві. Лікарі витягли осколки і зшили сухожилля лівої руки. На даний момент Василь перебуває у Лефортовському СІЗО, де за ним будуть спостерігати лікарі й робити йому необхідні медичні маніпуляції», – написала Денісова у Facebook 19 березня.
Раніше про те, що Сороку прооперували, повідомив його захисник, російський адвокат Сергій Бадамшин.
Раніше адвокат повідомляв, що у Василя Сороки не сходить набряк руки нижче рани, функції кількох пальців не відновлюються.
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