В оккупированном Севастополе за год выявили нарушения на 37 млрд рублей

20:01 19.03.2019 0 комментариев Крым

"Контрольно-счетная палата" оккупированного Севастополя представила отчет за 2018 год. В пересчете на рубли, суммы выявленных нарушений - почти 37 миллиардов.

Это, в том числе, недочеты при формировании городского и районных бюджетов, ведении бухгалтерского учета, пишут Примечания.

А вот нарушения в рамках государственных закупок, хоть и есть, но по сравнению с предыдущими годами, значительно меньше. 

Председатель "контрольно-счетной палаты" оккупированного Севастополя Юлия Кокарева также рассказала о проверке деятельности департамента сельского хозяйства. 

"Установлены нарушения правил предоставления субсидий в 2016 году на общую сумму больше 190 миллионов рублей. Из них средства федерального бюджета 162 миллиона рублей, бюджет города - 29 миллионов рублей. Кроме того, установлены признаки нецелевого использования на сумму 12,6 миллионов рублей", - сказала Кокарева.



Ещё на эту тему:

11:21 01.03.2019
Опытная фирма, используя "свой принцип работы", обещает"выбить" долги из всех ялтинских арендаторов земли
18:44 08.01.2019
Андрій Клименко: Крим остаточно перетворюється на сіру зону
17:01 04.01.2019
Около 200 тысяч тонн зерна было экспортировано в 2018 году из оккупированного Крыма
10:23 18.12.2018
Оккупационные "власти" Крыма не вошли в перечень регионов РФ для получения субсидий на развитие туристских маршрутов
16:12 17.12.2018
На содержание оккупированного Крыма в 2019 году РФ потратит 150 млрд рублей
17:17 21.11.2018
В РФ и оккупированном Крыму стали меньше зарабатывать и больше платить налогов
13:25 08.11.2018
Оккупанты решили провести над крымчанами "налоговый эксперемент"
10:40 29.10.2018
В Крыму владельцам мини-отелей оккупанты грозят "санкциями от ресурсоснабжающих организайий"
17:02 24.10.2018
В оккупированном Крыму эксперимент по введению курортного сбора стартует с мая 2019 года
08:02 08.10.2018
Оккупанты заявили что потратили на медицину и образование 30 млрд рублей
13:30 04.10.2018
Появилось видео рухнувшего в море пролета Керченского моста / Видео
15:15 02.10.2018
Полную остановку завода Крымский Титан оккупанты считают "непозволительной роскошью"
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:21 19.03.2019
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
14:21 18.03.2019
В Баку проходит заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
14:41 15.03.2019
В Азербайджане завершились крупномасштабные учения
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
19:01 19.03.2019
В Болгарии назначили дату выборов в Европарламент
16:41 19.03.2019
До України прибув новий посол Болгарії
14:41 18.03.2019
Испания низкими ценами переманила туристов из Болгарии
15:21 15.03.2019
Эксперты прогнозируют нехватку топлива в Болгариис 1 апреля
Все новости страны
Греция Греция
13:21 19.03.2019
У Греції вандали осквернили новий меморіал Голокосту
15:21 18.03.2019
Греція засудила "неприйняті заяви" Ердогана
18:21 15.03.2019
Турецькі винищувачі знову порушили небо Греції
09:41 11.03.2019
Власти Греции сняли обвинения с двух украинских моряков
Все новости страны
Грузия Грузия
11:21 18.03.2019
Начались военные учения «НАТО-Грузия 2019»
16:47 16.03.2019
По информации грузинских СМИ российские военные ворвались на территорию Грузии, власти говорят о провокации
20:21 13.03.2019
Задержанный на границе непризнанной Абхазии гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России
16:21 13.03.2019
Граждане Грузии попытались продать радиоактивный уран на $2,8 млн
Все новости страны
Молдова Молдова
15:01 18.03.2019
Молдавский „Moldindconbank” S.A. продал более трех млн акций болгарскому холдингу
17:41 14.03.2019
Конституционный суд Молдові подтвердил итоги республиканского референдума
16:01 12.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM відмовився від коаліції з соціалістами та іншими партіями
17:21 11.03.2019
Молдова: партія Додона запропонувала проєвропейській опозиції сформувати коаліцію
Все новости страны
Россия Россия
19:41 19.03.2019
Модернизация "Адмирала Кузнецова" может задержаться еще на три–четыре месяца
18:41 19.03.2019
Военнослужащие разведподразделений ЮВО завершили курс подготовки в горах Абхазии
17:21 19.03.2019
"Газпром" соединил морскую и наземные части газопровода "Турецкий поток"
16:01 19.03.2019
Польща не запросила Путіна на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни
Все новости страны
Румыния Румыния
17:41 18.03.2019
У Румунії стався сильний землетрус
15:01 15.03.2019
В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8
18:21 14.03.2019
.У Румунії створили найпотужніший лазер у світі
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
Все новости страны
Турция Турция
14:41 14.03.2019
Туреччина у листопаді отримає перші F-35 попри купівлю С-400 у РФ
10:41 13.03.2019
Турция приостанавливает полеты «Боингов» модели 737 MАХ
18:01 12.03.2019
Обнародованы детали разработки турецкого вооруженного беспилотного летательного аппарата "Акинчи"
16:41 11.03.2019
Туреччина оштрафувала 87 кораблів за незаконні викиди в Чорне та Мармурове моря
Все новости страны
Украина Украина
22:01 19.03.2019
Мілітаризація Криму: яку "Ахіллесову п’яту" має "непотоплюваний авіаносець" Путіна
21:41 19.03.2019
Politico: Росіяни розлюбили окупований Крим
21:21 19.03.2019
Веб-сайт про агресію Росії в Україні тепер доступний російською мовою
21:01 19.03.2019
США приймуть на лікування десятьох важкопоранених українських військових
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс