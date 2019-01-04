В оккупированном Севастополе за год выявили нарушения на 37 млрд рублей
|20:01 19.03.2019
|0 комментариев
|Крым
"Контрольно-счетная палата" оккупированного Севастополя представила отчет за 2018 год. В пересчете на рубли, суммы выявленных нарушений - почти 37 миллиардов.
Это, в том числе, недочеты при формировании городского и районных бюджетов, ведении бухгалтерского учета, пишут Примечания.
А вот нарушения в рамках государственных закупок, хоть и есть, но по сравнению с предыдущими годами, значительно меньше.
Председатель "контрольно-счетной палаты" оккупированного Севастополя Юлия Кокарева также рассказала о проверке деятельности департамента сельского хозяйства.
"Установлены нарушения правил предоставления субсидий в 2016 году на общую сумму больше 190 миллионов рублей. Из них средства федерального бюджета 162 миллиона рублей, бюджет города - 29 миллионов рублей. Кроме того, установлены признаки нецелевого использования на сумму 12,6 миллионов рублей", - сказала Кокарева.
Ещё на эту тему:
Опытная фирма, используя "свой принцип работы", обещает"выбить" долги из всех ялтинских арендаторов земли
Андрій Клименко: Крим остаточно перетворюється на сіру зону
Около 200 тысяч тонн зерна было экспортировано в 2018 году из оккупированного Крыма
Оккупационные "власти" Крыма не вошли в перечень регионов РФ для получения субсидий на развитие туристских маршрутов
Оккупанты решили провести над крымчанами "налоговый эксперемент"
В Крыму владельцам мини-отелей оккупанты грозят "санкциями от ресурсоснабжающих организайий"
В оккупированном Крыму эксперимент по введению курортного сбора стартует с мая 2019 года
Появилось видео рухнувшего в море пролета Керченского моста / Видео