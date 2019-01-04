"Контрольно-счетная палата" оккупированного Севастополя представила отчет за 2018 год. В пересчете на рубли, суммы выявленных нарушений - почти 37 миллиардов.

Это, в том числе, недочеты при формировании городского и районных бюджетов, ведении бухгалтерского учета, пишут Примечания.

А вот нарушения в рамках государственных закупок, хоть и есть, но по сравнению с предыдущими годами, значительно меньше.

Председатель "контрольно-счетной палаты" оккупированного Севастополя Юлия Кокарева также рассказала о проверке деятельности департамента сельского хозяйства.

"Установлены нарушения правил предоставления субсидий в 2016 году на общую сумму больше 190 миллионов рублей. Из них средства федерального бюджета 162 миллиона рублей, бюджет города - 29 миллионов рублей. Кроме того, установлены признаки нецелевого использования на сумму 12,6 миллионов рублей", - сказала Кокарева.