Модернизация "Адмирала Кузнецова" может задержаться еще на три–четыре месяца
|19:41 19.03.2019
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|Россия
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" передадут ВМФ России, как и планировали, в 2021 году, но возможна задержка на три–четыре месяца.
Об этом во вторник, 19 марта, заявил журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передает FlotProm.
"Мы, возможно, уйдем вправо на три–четыре месяца. Но в 2021 году, как и планировалось, корабль будет передан флоту", – цитирует слова Рахманова издание.
Он добавил, что корабль будет доковаться на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, для этого на заводе модернизируют сухие доки.
Напомним, что 30 октября 2018 года при выводе "Адмирала Кузнецова" из плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе (принадлежит "Роснефти") сложилась нештатная ситуация, в результате которой док затонул. Один из его кранов упал на палубу крейсера.
Корабль после ЧП отбуксировали на территорию 35-го судоремонтного завода.
Тогда в Объединенной судостроительной корпорации утверждали, что ЧП с плавучим доком не повлияет на сроки завершения ремонта и модернизации ТАВКР "Адмирал Кузнецов".
Позднее выяснилось, что в результате ЧП крейсер получил 52 повреждения. По оценке ОСК, ликвидация этих последствий обойдется в сумму около 70 млн рублей.
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