Російське слідство відмовило в побаченні матері затриманого Ескендера Абдулганієва.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook правозахисної організації "Кримська солідарність".

"Слідчий відділ УФСБ по Республіці Крим та м.Севастополя відмовив матері Ескендера Абдулганіева, Еміні Абдулганієвій, в побаченні з сином", - йдеться у повідомленні.

Слідчого-криміналіст заявив, що надання побачень Абдулганіеву може спричинити передачу інформації близьким родичам та іншим особам, щодо яких в подальшому можуть приходити слідчі заходи.

Нагадаємо, 14 лютого до затриманого Ескендера Абдулганієва не допустили адвоката.