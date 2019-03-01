Матері затриманого кримського татарина відмовили у побаченні з сином
|19:21 19.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Російське слідство відмовило в побаченні матері затриманого Ескендера Абдулганієва.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook правозахисної організації "Кримська солідарність".
"Слідчий відділ УФСБ по Республіці Крим та м.Севастополя відмовив матері Ескендера Абдулганіева, Еміні Абдулганієвій, в побаченні з сином", - йдеться у повідомленні.
Слідчого-криміналіст заявив, що надання побачень Абдулганіеву може спричинити передачу інформації близьким родичам та іншим особам, щодо яких в подальшому можуть приходити слідчі заходи.
Нагадаємо, 14 лютого до затриманого Ескендера Абдулганієва не допустили адвоката.
Ещё на эту тему:
17:01 19.03.2019
Франция осудила преследования крымских татар в оккупированном Крыму
Франция осудила преследования крымских татар в оккупированном Крыму
14:01 19.03.2019
Денісова закликає забезпечити невідкладну меддопомогу Бекірову
Денісова закликає забезпечити невідкладну меддопомогу Бекірову
08:21 19.03.2019
Крымскотататарский активист Эдем Бекиров намерен объявить голодовку
Крымскотататарский активист Эдем Бекиров намерен объявить голодовку
08:41 18.03.2019
У Криму замість медичної допомоги політв'язень зазнає тортур
У Криму замість медичної допомоги політв'язень зазнає тортур
16:01 14.03.2019
"Суд" оккупированного Крыма продлил срок ареста гражданскому журналисту Мемедеминову
"Суд" оккупированного Крыма продлил срок ареста гражданскому журналисту Мемедеминову
08:21 14.03.2019
Здоров'я ув'язненого кримськотатарського активіста Едема Бекірова різко погіршилося - почалися судоми
Здоров'я ув'язненого кримськотатарського активіста Едема Бекірова різко погіршилося - почалися судоми
12:01 12.03.2019
Политзаключенного Салединова поместили в спецблок СИЗО в РФ
Политзаключенного Салединова поместили в спецблок СИЗО в РФ
08:01 11.03.2019
В России задержали активистов «Крымской солидарности»
В России задержали активистов «Крымской солидарности»
16:41 06.03.2019
У Криму подовжили арешт чотирьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"
У Криму подовжили арешт чотирьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"