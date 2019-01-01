В Болгарии назначили дату выборов в Европарламент
|19:01 19.03.2019
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|Болгария
Выбора депутатов в Европарламент от Болгарии состоятся 26 мая 2019 года.
Дату выборов своим распоряжением назначил президент Болгарии Румен Радев, пишут Новости Болгарии.
Как пояснил Румен Радев, 24 мая болгары будет праздновать День славянской письменности — любимый национальный праздник, 25-го отдохнут от праздника, а 26 мая с новыми силами пойдут на выборы в Европарламент.
В соответствии с требованиями Евросовета, выборы в Европарламент все страны ЕС обязаны провести в промежуток между 23 и 26 мая.
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