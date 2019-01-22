В рамках программы боевой подготовки личный состав разведывательных подразделений российской военной базы в самопровозглашенной республике Абхазия завершил проведение одномесячного курса специальной подготовки на полигоне «Цабал» .

Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО, сообщает Эхо Кавказа.

Как отмечается в сообщении, в ходе учений в условиях горно-лесистой местности разведчики отработали нормативы по тактико-специальной, инженерной и огневой подготовке. В частности, в экстремальных условиях военнослужащие выполнили упражнения контрольных стрельб из вооружения БТР-82АМ, снайперских винтовок «Винторез», пулеметов «Печенег», автоматов и другого стрелкового оружия. Всего было израсходовано более 50 тысяч различных боеприпасов и более 250 ручных гранат.

Отработка всех учебно-боевых задач курса осуществлялась с активным применением солдатами и офицерами современных технических средств разведки. Всего в учебных мероприятиях приняли участие около 500 военнослужащих базы, было задействовано свыше 50 единиц военной техники, в том числе бронированные разведывательные машины «Дозор» и бронеавтомобили КамАЗ «Мустанг».