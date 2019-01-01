Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть

18:21 19.03.2019 0 комментариев Азербайджан

Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть. 

По сообщению официальных азербайджанских источников, воинская часть расположена на участке границы Казах-Акстафа, пишет Эхо Кавказа.

По словам руководителя Государственной пограничной службы Азербайджана Эльчина Гулиева, новая воинская часть важна с точки зрения обеспечения целостности государственной границы.

Участок границы между Тавушской областью Армении и Казахским районом Азербайджана является самым длинным участком армяно-азербайджанской государственной границы.



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