Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
|18:21 19.03.2019
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|Азербайджан
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть.
По сообщению официальных азербайджанских источников, воинская часть расположена на участке границы Казах-Акстафа, пишет Эхо Кавказа.
По словам руководителя Государственной пограничной службы Азербайджана Эльчина Гулиева, новая воинская часть важна с точки зрения обеспечения целостности государственной границы.
Участок границы между Тавушской областью Армении и Казахским районом Азербайджана является самым длинным участком армяно-азербайджанской государственной границы.
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