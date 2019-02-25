Окупанті розуміють, що дві третини кримчан не задоволені рівнем життя
|18:01 19.03.2019
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|Крым
Майже 66% жителів окупованого Криму і 67% Севастополя не задоволені своїм матеріальним становищем, вважаючи причиною цього катастрофічне зростання цін на товари і послуги.
Про це пише Укрінформ, оперуючи інформаційно-аналітичними даними окупаційної влади.
"Дослідження громадської думки було проведено в листопаді 2018 року і воно виявило, що незадоволені своїм матеріальним становищем 65,8% жителів окупованого Криму і 67,3% - міста Севастополя. Більш того, 31,3% і 26,2% опитаних відповідно констатували, що з червня по листопад минулого року ситуація стрімко погіршувалася", - йдеться в повідомленні "ІО"з посиланням на підготовлену російською окупаційною владою довідку «Громадська думка про соціально-економічну ситуацію у країні».
Як зазначається, основною проблемою більшість кримських респондентів вважає катастрофічне зростання цін на товари і послуги. У Криму цієї точки зору дотримуються 82,2% опитаних, в Севастополі - 74,9%.
Що мрії про краще життя зруйнував низький рівень доходів у цілому визнали по 66% опитаних у Криму й Севастополі.
Крім того, причиною низького рівня життя 45,85% кримчан і 49,5% севастопольців назвали й убоге медичне обслуговування.
Майже половина - 44,8% опитаних у Криму і 24% респондентів-севастопольців визнали, що на окупованій Росією території гостро стоїть проблема корупції і хабарництва в «органах влади».
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