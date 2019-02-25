Окупанті розуміють, що дві третини кримчан не задоволені рівнем життя

18:01 19.03.2019 0 комментариев Крым

Майже 66% жителів окупованого Криму і 67% Севастополя не задоволені своїм матеріальним становищем, вважаючи причиною цього катастрофічне зростання цін на товари і послуги.

Про це пише Укрінформ, оперуючи інформаційно-аналітичними даними окупаційної влади.

"Дослідження громадської думки було проведено в листопаді 2018 року і воно виявило, що незадоволені своїм матеріальним становищем 65,8% жителів окупованого Криму і 67,3% - міста Севастополя. Більш того, 31,3% і 26,2% опитаних відповідно констатували, що з червня по листопад минулого року ситуація стрімко погіршувалася", - йдеться в повідомленні "ІО"з посиланням на підготовлену російською окупаційною владою довідку «Громадська думка про соціально-економічну ситуацію у країні».

Як зазначається, основною проблемою більшість кримських респондентів вважає катастрофічне зростання цін на товари і послуги. У Криму цієї точки зору дотримуються 82,2% опитаних, в Севастополі - 74,9%.

Що мрії про краще життя зруйнував низький рівень доходів у цілому визнали по 66% опитаних у Криму й Севастополі.

Крім того, причиною низького рівня життя 45,85% кримчан і 49,5% севастопольців назвали й убоге медичне обслуговування.

Майже половина - 44,8% опитаних у Криму і 24% респондентів-севастопольців визнали, що на окупованій Росією території гостро стоїть проблема корупції і хабарництва в «органах влади».



Ещё на эту тему:

21:41 19.03.2019
Politico: Росіяни розлюбили окупований Крим
15:01 19.03.2019
Уровень безработицы в оккупированном Крыму выше, чем в среднем по России
08:41 19.03.2019
"Уполномоченного представителя Президента РФ" в оккупированном Крыму приговорили к крупному сроку
19:41 18.03.2019
Попри міст, Крим ізольований - Le Monde
19:21 18.03.2019
Загальні настрої всіх кримчан «кардинально відмінні» від того, що було п’ять років тому
19:01 18.03.2019
СБУ викрила уродженця Криму, завербованого російськими спецслужбами
18:01 18.03.2019
ФСБ заборонила дітям з Криму виступати на конкурсі пісні в Україні
17:21 18.03.2019
Окупанти присудили незгодним із анексією Криму загалом 257 років за гратами, ці цифри продовжують рости
16:21 18.03.2019
Білоруські недержавні ЗМІ оголосили бойкот послу Росії через анексований Крим
10:41 18.03.2019
Росія може провести в Криму ще один "референдум", тому заселяє півострів росіянами, – Меджліс
08:21 18.03.2019
Росія вже втратила 150 мільярдів і продовжує розплачуватися за анексію Криму / Інфографіка
18:41 15.03.2019
У США назвали ситуацію в Керченській протоці проблемою для поставок СПГ Україні
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:21 19.03.2019
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
14:21 18.03.2019
В Баку проходит заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
14:41 15.03.2019
В Азербайджане завершились крупномасштабные учения
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
19:01 19.03.2019
В Болгарии назначили дату выборов в Европарламент
16:41 19.03.2019
До України прибув новий посол Болгарії
14:41 18.03.2019
Испания низкими ценами переманила туристов из Болгарии
15:21 15.03.2019
Эксперты прогнозируют нехватку топлива в Болгариис 1 апреля
Все новости страны
Греция Греция
13:21 19.03.2019
У Греції вандали осквернили новий меморіал Голокосту
15:21 18.03.2019
Греція засудила "неприйняті заяви" Ердогана
18:21 15.03.2019
Турецькі винищувачі знову порушили небо Греції
09:41 11.03.2019
Власти Греции сняли обвинения с двух украинских моряков
Все новости страны
Грузия Грузия
11:21 18.03.2019
Начались военные учения «НАТО-Грузия 2019»
16:47 16.03.2019
По информации грузинских СМИ российские военные ворвались на территорию Грузии, власти говорят о провокации
20:21 13.03.2019
Задержанный на границе непризнанной Абхазии гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России
16:21 13.03.2019
Граждане Грузии попытались продать радиоактивный уран на $2,8 млн
Все новости страны
Молдова Молдова
15:01 18.03.2019
Молдавский „Moldindconbank” S.A. продал более трех млн акций болгарскому холдингу
17:41 14.03.2019
Конституционный суд Молдові подтвердил итоги республиканского референдума
16:01 12.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM відмовився від коаліції з соціалістами та іншими партіями
17:21 11.03.2019
Молдова: партія Додона запропонувала проєвропейській опозиції сформувати коаліцію
Все новости страны
Россия Россия
19:41 19.03.2019
Модернизация "Адмирала Кузнецова" может задержаться еще на три–четыре месяца
18:41 19.03.2019
Военнослужащие разведподразделений ЮВО завершили курс подготовки в горах Абхазии
17:21 19.03.2019
"Газпром" соединил морскую и наземные части газопровода "Турецкий поток"
16:01 19.03.2019
Польща не запросила Путіна на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни
Все новости страны
Румыния Румыния
17:41 18.03.2019
У Румунії стався сильний землетрус
15:01 15.03.2019
В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8
18:21 14.03.2019
.У Румунії створили найпотужніший лазер у світі
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
Все новости страны
Турция Турция
14:41 14.03.2019
Туреччина у листопаді отримає перші F-35 попри купівлю С-400 у РФ
10:41 13.03.2019
Турция приостанавливает полеты «Боингов» модели 737 MАХ
18:01 12.03.2019
Обнародованы детали разработки турецкого вооруженного беспилотного летательного аппарата "Акинчи"
16:41 11.03.2019
Туреччина оштрафувала 87 кораблів за незаконні викиди в Чорне та Мармурове моря
Все новости страны
Украина Украина
22:01 19.03.2019
Мілітаризація Криму: яку "Ахіллесову п’яту" має "непотоплюваний авіаносець" Путіна
21:41 19.03.2019
Politico: Росіяни розлюбили окупований Крим
21:21 19.03.2019
Веб-сайт про агресію Росії в Україні тепер доступний російською мовою
21:01 19.03.2019
США приймуть на лікування десятьох важкопоранених українських військових
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс