Майже 66% жителів окупованого Криму і 67% Севастополя не задоволені своїм матеріальним становищем, вважаючи причиною цього катастрофічне зростання цін на товари і послуги.

Про це пише Укрінформ, оперуючи інформаційно-аналітичними даними окупаційної влади.

"Дослідження громадської думки було проведено в листопаді 2018 року і воно виявило, що незадоволені своїм матеріальним становищем 65,8% жителів окупованого Криму і 67,3% - міста Севастополя. Більш того, 31,3% і 26,2% опитаних відповідно констатували, що з червня по листопад минулого року ситуація стрімко погіршувалася", - йдеться в повідомленні "ІО"з посиланням на підготовлену російською окупаційною владою довідку «Громадська думка про соціально-економічну ситуацію у країні».

Як зазначається, основною проблемою більшість кримських респондентів вважає катастрофічне зростання цін на товари і послуги. У Криму цієї точки зору дотримуються 82,2% опитаних, в Севастополі - 74,9%.

Що мрії про краще життя зруйнував низький рівень доходів у цілому визнали по 66% опитаних у Криму й Севастополі.

Крім того, причиною низького рівня життя 45,85% кримчан і 49,5% севастопольців назвали й убоге медичне обслуговування.

Майже половина - 44,8% опитаних у Криму і 24% респондентів-севастопольців визнали, що на окупованій Росією території гостро стоїть проблема корупції і хабарництва в «органах влади».