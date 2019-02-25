Подводная лодка Черноморского флота страны-агрессора «Старый Оскол» вышла в море для проведения совместных учений с морской авиацией и противолодочными кораблями.

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ, пишет Крыминформ.

В сообщении сказано, что в рамках выхода в море экипаж подводной лодки «Старый Оскол» отработает различные учения с морской авиацией и противолодочными кораблями ЧФ, а также проведёт тренировку по "покладке лодки на грунт".

В пресс-службе отметили, что экипаж подлодки уже провел внутрикорабельные учения. Личный состав отработал навыки управления кораблем и действия по погружению подлодки на различные глубины, как в дрейфе, так и на ходу.