Подлодка ЧФ оккупантов проведет учения совместно с морской авиацией и противолодочными кораблями
|17:41 19.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Подводная лодка Черноморского флота страны-агрессора «Старый Оскол» вышла в море для проведения совместных учений с морской авиацией и противолодочными кораблями.
Об этом сообщила пресс-служба ЧФ, пишет Крыминформ.
В сообщении сказано, что в рамках выхода в море экипаж подводной лодки «Старый Оскол» отработает различные учения с морской авиацией и противолодочными кораблями ЧФ, а также проведёт тренировку по "покладке лодки на грунт".
В пресс-службе отметили, что экипаж подлодки уже провел внутрикорабельные учения. Личный состав отработал навыки управления кораблем и действия по погружению подлодки на различные глубины, как в дрейфе, так и на ходу.
Ещё на эту тему:
15:41 19.03.2019
Українського військовополоненого моряка Сороку прооперували в Москві: зшили розірвані сухожилля та витягли осколки
Українського військовополоненого моряка Сороку прооперували в Москві: зшили розірвані сухожилля та витягли осколки
11:01 19.03.2019
В Совфеде РФ поспешили назвать "ошибочной" информацию о размещении бомбардировщиков в оккупированном Крыму
В Совфеде РФ поспешили назвать "ошибочной" информацию о размещении бомбардировщиков в оккупированном Крыму
10:01 19.03.2019
В Госдуме РФ подтвердили размещение дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков в оккупированном Крыму
В Госдуме РФ подтвердили размещение дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков в оккупированном Крыму
13:21 18.03.2019
Россия продолжит миллитаризацию оккупированного Крыма
Россия продолжит миллитаризацию оккупированного Крыма
15:41 15.03.2019
Морская авиация и фрегат ЧФ оккупантов в ходе учений пытались уничтожить друг друга
Морская авиация и фрегат ЧФ оккупантов в ходе учений пытались уничтожить друг друга
14:01 15.03.2019
Дочь военнопленного моряка будет сегодня на Совбезе ООН по Крыму
Дочь военнопленного моряка будет сегодня на Совбезе ООН по Крыму
12:01 15.03.2019
Оккупанты готовят к выходу в море подлодку Старый Оскол
Оккупанты готовят к выходу в море подлодку Старый Оскол