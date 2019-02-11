"Газпром" соединил морскую и наземные части газопровода "Турецкий поток"

17:21 19.03.2019 0 комментариев Россия

Завершающий стык, соединяющий морскую и прибрежную секции "Турецкого потока", был сварен в Турции.

Об этом сообщил оператор строительства газопровода, пишет Интерфакс.

"Техническая операция, которая называется надводный захлест, включала в себя подъем прибрежной и глубоководной секций с морского дна на специальную платформу над водой и их сварку в единую нитку газопровода. После тщательной проверки сварного шва нитка газопровода была уложена на морское дно на глубину 32 метра. Данная операция была проведена на обеих нитках в российских водах в январе-феврале 2019 года и завершена у турецкого побережья в текущем году", - говорится в сообщении.

После завершения операции надводного захлеста осуществлено физическое соединение участка берегового примыкания в России у Анапы с приемным терминалом у н. п. Кыйыкей в турецком регионе Фракия.

"Компрессорная станция "Русская", которая обеспечит необходимое давление для транспортировки газа по Черному морю, а также участок берегового примыкания в России полностью готовы к началу к эксплуатации", - сообщает компания.

После завершения работ по строительству приемного терминала в Кыйыкей газопровод "Турецкий поток" будет готов к эксплуатации. Начало эксплуатации нового газопровода запланировано на конец 2019 года.



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