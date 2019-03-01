Франция остается непоколебимой в вопросе поддержки территориальной целостности Украины и осуждения преследования крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении Посольства Франции в Украине в Twitter, пишет ATR.

«Франция сожалеет об ухудшении ситуации с правами человека на полуострове, в частности в отношении крымских татар. Она осуждает все случаи дискриминации, основанной на принадлежности к этнической или религиозной общине, и призывает к освобождению всех лиц, содержащихся в нарушение международного права. Франция призывает также к сохранению и охране исторического и культурного наследия Крыма», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что Франция остается преданной полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

«Пересмотр границ силой противоречит международному праву, так же, как и обязательствам, взятым на себя Россией. Франция сохраняет обеспокоенность растущей милитаризацией полуострова со стороны России, а также напряжением в Керченском проливе и Азовском море», — отметили там.

В посольстве также добавили, что Франция и в дальнейшем будет призывать к немедленному и безусловному освобождению захваченных украинских моряков, незаконно удерживаемых в РФ.

Напомним, 18 марта этого года в России отмечают пятую годовщину аннексии Крымского полуострова. На мероприя прибыла делегация французских политиков.