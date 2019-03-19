До України прибув новий посол Болгарії
|16:41 19.03.2019
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|Болгария
До України для виконання своїх обов'язків прибув новий посол Болгарії Костадін Коджабашев.
Про це у своєму Twitter повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, передає Європейська правда.
"Новий Посол Республіки Болгарія в Україні Костадін Коджабашев вручив сьогодні копії вірчих грамот. Разом працюватимемо над зміцненням двосторонньої співпраці між Україною та Болгарією", - написав він.
Новий Посол Республіки Болгарія в Україні пан Костадін Коджабашев (Kostadin Kodzhabashev) вручив сьогодні, 19 березня, копії вірчих грамот.
Нагадаємо, у липні президент Петро Порошенко призначив Віталія Москаленка послом у Болгарії.
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