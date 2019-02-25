Позиция Великобритании по вопросу аннексии Крыма Россией "основана на полном неуважении к правам и интересам жителей полуострова и всей Украины".

Об этом говорится в распространенном в понедельник, 18 марта, коммюнике посольства РФ в Лондоне в ответ на соответствующий комментарий британского главы МИД Джереми Ханта, который осудил аннексию Крыма, передает ТАСС.

"В этой позиции Лондона нет ничего нового. Она основана на полном неуважении к правам и интересам жителей Крыма, да и всей Украины, где власть в 2014 году сменилась неконституционным путем при прямой поддержке Запада. Столкнувшись с государственным переворотом в Киеве, сопровождавшимся разгулом неофашистских элементов и прямыми угрозами организации массовых акций насилия в Крыму, народ Крыма принял решение о невозможности дальнейшей реализации своего права на самоопределение в рамках украинского государства, провозгласил независимость от Украины и возвращение в состав России", - говорится в сообщении.

"То, что Лондон игнорирует "волеизъявление крымчан", нас не удивляет. Недоумение и возмущение вызывает другое: в подкрепление своих уже стандартных тезисов Хант оперирует прямым подлогом фактов. Так, например, в заявлении утверждается, что Россия "навязала свое гражданство" жителям полуострова (подача такая, будто гражданство это нечто плохое). На деле же каждому жителю Крыма был предоставлен выбор: остаться гражданином только России, только Украины или обоих государств. Подход России к этому вопросу основан на Конституции страны, которая прямо разрешает гражданам иметь двойное гражданство. Предлагаем Джереми Ханту сравнить это с подходом Украины, где двойное гражданство запрещено", - отметили в посольстве.

"Более того, не далее как в октябре 2018 года министр иностранных дел [Украины] Павел Климкин заявлял, что все случаи получения крымчанами российского гражданства должны расследоваться спецслужбами. Отличная иллюстрация того, кто кому что "навязывает". Кроме того, возникает вопрос: если Великобритания и другие западные страны считают крымчан с российскими паспортами "жертвами" политики "навязывания гражданства", то почему они продолжают наказывать их массовыми отказами в выдаче виз?" - задались вопросом в диппредставительстве РФ.

В сообщении российского посольства обращено внимание также на то, как Хант снова осуждает Россию за "необоснованное применение силы против украинских военных кораблей" и требует немедленного освобождения украинских военнослужащих, пытавшихся законно пересечь Керченский пролив. В России утверждают, что "украинские корабли пытались пройти Керченским проливом в нарушение процедуры прохода, которая действовала многие десятилетия, в том числе и при украинской администрации. И до, и после "ноябрьского инцидента" Керченский пролив оставался и остается открытым для мирного прохода торговых судов всех стран и военных кораблей как России, так и Украины, - указывается в коммюнике.

"Самой же яркой характеристикой того, как на самом деле в Лондоне заботятся о жителях Крыма, свидетельствует данная Хантом оценка строительства Керченского моста как "незаконного" и "неприемлемого". Не припомним, чтобы подобные эпитеты применялись к осуществляемой Украиной политике транспортной, торговой и энергетической блокады Крыма", - подчеркнули в российском посольстве.