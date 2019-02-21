Польща не запросила Путіна на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни

16:01 19.03.2019 0 комментариев Россия

Канцелярія президента Польщі не запросила президента Росії Володимира Путіна на урочисті заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

«Серед запрошених країн Росії немає», – повідомив речник польського президента Анджея Дуди Блажей Спихальський інформує Радіо Свобода

За його словами, запрошені на урочисті заходи до Польщі мають бути тільки члени Європейського союзу, НАТО та держави Східного партнерства (Білорусь, Молдова, Україна, Вірменія, Азербайджан, Грузія).

«Ключ до запрошень на святкування історичного ювілею не був історичним. Запрошення мають сучасний, а не історичний характер», – пояснив речник президента Польщі.

У 2019 році виповнюється 80 років від дня початку Другої світової війни. 1 вересня 1939 року нацистська Німеччина напала на Польщу із заходу, 17 вересня 1939 року СРСР, правонаступницею якого вважає себе сучасна Росія, атакував польську державу зі сходу.



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