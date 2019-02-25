Українського військовополоненого моряка Сороку прооперували в Москві: зшили розірвані сухожилля та витягли осколки
|15:41 19.03.2019
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|Крым
18 березня в Москві прооперували пораненого українського військовополоненого моряка Василя Сороку.
Про це в коментарі "ГОРДОН" повідомила віце-президент Європейського інституту омбудсмена Ніна Карпачова.
"Буквально кілька хвилин тому я повідомила сім'ї пораненого українського моряка Василя Сороки радісну новину - вчора його успішно прооперували в клініці імені Пирогова в Москві. Йому зшили розірвані сухожилля й витягли осколки. Сьогодні вранці його вивозили на перше перев'язування. Зараз Василь уже в "Лефортово". Перед операцією його також вивозили із СІЗО для підготовки - брали аналізи тощо. Лікарі і далі за ним спостерігатимуть. І, звичайно, будуть регулярно робити перев'язування", - зазначила Карпачова.
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".
15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження на три місяці терміну арешту 24 полонених українських моряків. Таким чином, під арештом вони залишаться щонайменше до кінця квітня.
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