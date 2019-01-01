У Миколаєві відремонтували лоцманський катер “Гард”
|15:21 19.03.2019
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|Украина
Судноремонтна компанія ТОВ “ЮСК Сервис” завершила класифікаційний ремонт лоцманського катеру “Гард” на замовлення філії “Дельта-Лоцман” ДП “Адміністрація морських портів України”.
Про це повідомляє Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку “Миколаїв – місто корабелів“.
На катері виконано дефектацію та ремонт рульового пристрою, дейдвудної системи, валопроводів та гребного гвинта, донно-забортної арматури, якірно-швартового пристрою, кранцевої системи, фанової системи, системи кондиціювання та вентиляції, електротехнічної системи, радіонавігаційної системи, зовнішньої обшивки, переборок, палуби, набору корпусу, люкових та дверних закриттів.
Крім того було замінено протектори, проведено діагностику та регламентні роботи з ремонту системи головного двигуна та ін.
Ремонт було здійснено у рамках програми з масового відновлення лоцманського флоту України. Планується також побудова нових суден .
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