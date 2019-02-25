Агентство РИА Рейтинг на основании данных Росстата подготовило рейтинг регионов РФ по уровню безработицы.

По данным экспертов, в ТОП регионов с самым низким уровнем безработицы входят Москва (1,2%), Санкт-Петербург (1,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,2%), Хабаровский край (2,5%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (2,5%) и Московская область (2,6%), пишут Новости Крыма.

Оккупированный Россией Крым занимает 56-ю строчку рейтинга. Специалисты оценили уровень безработицы в РК в 5,9%, что на 1,1% больше, чем в среднем по стране. По данным экспертов, в Крыму на сотню открытых вакансий приходится 436 безработных. В то же время исследователи фиксируют снижение за год уровня безработицы в регионе на 0,9%.

Оккупированный Севастополь находится на 36-м месте с показателем 4,8%, что соответствует среднероссийскому уровню. Согласно оценкам экспертов, в городе приходится 366 безработных на сто открытых вакансий. При этом уровень безработицы в Севастополе за год вырос на 0,7%.