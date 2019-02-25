Уровень безработицы в оккупированном Крыму выше, чем в среднем по России
|15:01 19.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Агентство РИА Рейтинг на основании данных Росстата подготовило рейтинг регионов РФ по уровню безработицы.
По данным экспертов, в ТОП регионов с самым низким уровнем безработицы входят Москва (1,2%), Санкт-Петербург (1,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,2%), Хабаровский край (2,5%), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (2,5%) и Московская область (2,6%), пишут Новости Крыма.
Оккупированный Россией Крым занимает 56-ю строчку рейтинга. Специалисты оценили уровень безработицы в РК в 5,9%, что на 1,1% больше, чем в среднем по стране. По данным экспертов, в Крыму на сотню открытых вакансий приходится 436 безработных. В то же время исследователи фиксируют снижение за год уровня безработицы в регионе на 0,9%.
Оккупированный Севастополь находится на 36-м месте с показателем 4,8%, что соответствует среднероссийскому уровню. Согласно оценкам экспертов, в городе приходится 366 безработных на сто открытых вакансий. При этом уровень безработицы в Севастополе за год вырос на 0,7%.
Ещё на эту тему:
"Уполномоченного представителя Президента РФ" в оккупированном Крыму приговорили к крупному сроку
Попри міст, Крим ізольований - Le Monde
Загальні настрої всіх кримчан «кардинально відмінні» від того, що було п’ять років тому
СБУ викрила уродженця Криму, завербованого російськими спецслужбами
ФСБ заборонила дітям з Криму виступати на конкурсі пісні в Україні
Окупанти присудили незгодним із анексією Криму загалом 257 років за гратами, ці цифри продовжують рости
Росія може провести в Криму ще один "референдум", тому заселяє півострів росіянами, – Меджліс
Росія вже втратила 150 мільярдів і продовжує розплачуватися за анексію Криму / Інфографіка
Все менше росіян вважають окупацію Криму "корисною"