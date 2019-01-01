Адміністрація Державной прикордоной служби провела аналіз та оцінку ризиків щодо відключення суднами автоматичної ідентифікаційної системи (АІС) в прилеглій зоні України.

Згідно із Міжнародною конвенцією з охорони людського життя на морі, АІС є обов'язковою до використання для всіх суден, що здійснюють міжнародні та внутрішні рейси. Отже, факт відключення АІС надає право Морській охороні на здійснення зупинки та огляду такого судна і, як слідство, виявлення можливих правопорушень, пише прес-служба Держприкордонслужби.

Так, за січень – лютий 2019 року корабельно-катерним складом Морської охорони під час несення служби з охорони державного кордону, контролю за дотриманням законодавства України в прилеглій зоні та захисту її інтересів у В(м)ЕЗ, відстежено понад 100 суден. Виявлено 2 випадки відключення АІС, що стало підставою для зупинки та проведення огляду цих суден.

Капітани суден, в обох випадках відключення АІС, пояснили це технічними несправностями, після усунення поламки, у найкоротші терміни, роботу систем відновили. Із завершенням огляду, інших порушень виявлено не було. Але у випадку виявлення таких порушень, необхідна вичерпна нормативно-правова база, що визначатиме весь комплекс дій від оглядової групи Морської охорони до судового рішення про притягнення до відповідальності всіх, причетних до порушення осіб.

А упродовж тижня тактичною групою корабельно-катерного складу Морської охорони Держприкордонслужби відстежено та проконтрольовано понад 40 суден, проведено опитування тих, діяльність яких у прилеглій зоні за аналізом та оцінкою ризиків була підозрілою. На цей час порушень прикордонного законодавства та законодавства про прилеглу зону не виявлено. Але відстеження продовжується.

У рамках виходу екіпаж також здійснив навчальні стрільби з автоматичної зброї - відбиття нападу диверсійної групи бойових плавців на корабель. Із штатного корабельного озброєння відпрацьовано артилерійські стрільби: попереджувальна стрільба по судну-порушнику, стрільба на ураження надводної цілі та відбиття нападу з повітря. Всі навчальні вправи виконані на схвальні оцінки, умовні цілі уражено.