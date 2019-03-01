Судові засідання по справі Гриба відвідує тільки його мама й іноді консул

14:21 19.03.2019 0 комментариев Крым

Ольга Гриб розповіла, що на судових засіданнях у справі її брата, утримуваного в РФ українського політв'язня Павла Гриба, немає журналістів, активістів або правозахисників з України.

Про це сестра політвязня розповіла у коментарі виданню "ГОРДОН" .

"21-го і 22 березня буде два судові засідання в Ростові. Але українських журналістів на судах немає. Тобто процес із місця ніхто не висвітлює. Хоча доступ на засідання відкритий. Розумію, що в нас скоро президентські вибори, проте хотілося б бачити наших журналістів на засіданнях Павла. Зараз настає завершальна стадія – останнє слово й ухвалення вироку. Справу розглядають інтенсивно – з ранку до вечора. Павло морально пригнічений. Він цікавиться, чому на останні засідання суду не приходили журналісти. Ні активістів, ні правозахисників з України теж немає. Тобто в залі є тільки мама Павла й іноді – консул", – зазначила співрозмовниця.

Вона підкреслила, що в її брата серйозні проблеми зі здоров'ям.

"Потрібно розуміти, що для людини, яка перебуває в СІЗО півтора року, будь-який контакт із зовнішнім світом дуже важливий. У нього немає телефона або інтернету і йому доводиться додумувати, чому ті чи інші події відбуваються так, а не інакше. Мама нещодавно зустрічалася з Павлом. Основні його побоювання пов'язані зі станом здоров'я. Через виразки в нього постійні болі в шлунку, цироз печінки, у кілька разів збільшена селезінка. У будь-який момент може початися внутрішня кровотеча. Єдиний спосіб допомогти – зробити досить складну операцію. Його вже зараз потрібно перевести в лікувальний комплекс – не просто у звичайну лікарню. Операція, якої досі так і не зробили, йому потрібна була ще у 2017 році. Але він залишається в СІЗО, де навіть вікон немає. Українських лікарів до Павла не пускають", – сказала Гриб.

За її словами, останнім часом Павло пише багато клопотань, проте російський суд залишає їх без уваги.

"До того ж раніше слідчі його просто залякали, застосовували фізичну силу. Побоюючись розправи, він боявся про що-небудь говорити відкрито. Але зараз він почав писати велику кількість клопотань. Інше питання, що суд на них не реагує, хоча, згідно з російськими законами, зобов'язаний їх розглядати. У підсумку клопотання просто долучають до справи й усе. Наприклад, слідчий у Ростові заявив, що Павла затримали, бо він нібито був у розшуку. Але насправді ніхто його не розшукував. І суд ніяк не реагує на те, що це всього лише легенди ФСБ. Що стосується побиття, то там усе закінчилося банальною відпискою – просто дали папірець, мовляв, ніхто Павла не чіпав", – резюмувала співрозмовниця.

24 серпня 2017 року Гриба, який поїхав у Гомель (Білорусь) на зустріч із росіянкою Тетяною Єршовою, викрали співробітники ФСБ Росії. Два тижні про місцеперебування українця не було відомо. 7 вересня в Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону надійшло повідомлення від ФСБ про утримання Гриба в СІЗО Краснодара. У РФ українця обвинуватили у підготовці теракту в одній зі шкіл Сочі.



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Судові засідання по справі Гриба відвідує тільки його мама й іноді консул
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