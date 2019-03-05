Денісова закликає забезпечити невідкладну меддопомогу Бекірову

14:01 19.03.2019 0 комментариев Крым

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денисова надіслала звернення російській колезі Тетяні Москальковій із закликом вжити невідкладних заходів щодо надання меддопомоги заарештованому в Криму активісту Едему Бекірову.

Про це Денісова повідомила у Facebook, пише Укрінформ.

"Вкотре надіслала звернення до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової щодо стану здоров’я Едема Бекірова. За інформацією від адвоката, у кримського татарина підвищений тиск, внаслідок чого з’явилося почервоніння на обличчі. Крім того, захисник повідомив, що Бекіров має намір розпочати голодування через неналежні умови утримання та ненадання медичної допомоги", - зазначила вона.

Денісова також нагадала, що раніше неодноразово повідомляла Москальковій про наявність у громадянина України Бекірова численних захворювань, які загрожують його життю.

"Також я наголошувала, що у Едема спостерігається погіршення стану здоров’я внаслідок утримання у СІЗО. Але адміністрація сімферопольського слідчого ізолятора відмовляється перевести Бекірова до медичної частини, незважаючи на наявні хвороби. Тому я висловила прохання терміново вжити невідкладних заходів для забезпечення громадянина України кваліфікованою медичною допомогою у спеціалізованому лікувальному закладі з метою недопущення фатальних наслідків для його життя", - зазначила український омбудсмен.

Нагадаємо, напередодні дочка Бекірова Елеонора заявила, що її батько має намір оголосити голодування.

Бекіров - інвалід першої групи, без ноги, з чотирма шунтами в серці, готувався до нової операції. В умовах СІЗО його здоров'я різко погіршилося. 15 січня Бекірова вивезли до сімферопольської лікарні на медобстеження, однак 18 січня його повернули в СІЗО, незважаючи на те, що обстеження мало тривати два тижні.



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