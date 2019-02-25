Джемілєв: Путін у своєму оточенні визнав, що анексія Криму була помилкою / Відео

13:41 19.03.2019 0 комментариев Крым

Президент РФ Володимир Путін у своєму оточенні визнав, що анексія Криму була помилкою, але не буде визнавати це публічно.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, пише Укрінформ.

"Тепер для Путіна просто немає виходу. У нас наразі, до речі кажучи, різні служби цікавляться нашою думкою: як ви думаєте, Путін міг би піти з Криму, не втративши обличчя? Немає такого шляху, просто немає. А Путіну визнати, що він зробив помилку? Він, до речі, в своєму колі про це вже і каже. Це перевірені джерела. Він каже: "Ми з Кримом зробили помилку, але цього ми не визнаватимемо". Ось така ось концепція", - зазначяив Джемілєв.

За словами лідера кримськотатарського народу, для Путіна піти з Криму - це "зробити харакірі".

Як повідомлялося, Росія анексувала український Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

Україна і більшість країн світу не визнали результати голосування на "референдумі", засудили незаконні дії Росії та запровадили економічні санкції.



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