У Греції вандали осквернили новий меморіал Голокосту

13:21 19.03.2019 0 комментариев Греция

Вандали осквернили новий меморіал в пам'ять про жертв Голокосту в Греції, який був споруджений всього чотири місяці тому.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Times.

Меморіал у Трікалі, центральна Греція, спорудили в пам'ять про 50 місцевих євреїв, які загинули в Освенцимі. Його обмалювали фарбою минулими вихідними. Муніципальні працівники лише нещодавно прибрали графіті після подібного інциденту наприкінці минулого місяця.

Дані, опубліковані єврейською громадою Греції, показали майже чотирикратне збільшення подібних нападів з 2016 року, коли було повідомлено про чотири напади.

У січні невідомі вчинили акти вандалізму на єврейському кладовищі і головному меморіалі Голокосту в Салоніках. Вандали намалювали на меморіалі назву ультраправої партії "Золотий світанок".

Близько 60 тисяч євреїв були депортовані з Греції до нацистських концтаборів під час Другої світової війни. Афінам знадобилося 70 років, щоб знайти місце для меморіалу Голокосту, його збудували лише в 2011 році.



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