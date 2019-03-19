З початку 2019 року правоохоронці оголосили в розшук 28 осіб, які входили до незаконного збройного формування "Самооборона Криму" та вчиняли злочини під час окупації півострову.

Про це 19 березня повідомляє прес-служба прокуратури Криму, пише Українська правда.

"Загалом, починаючи з 2018 року в розшук оголошено 165 представників, у тому числі й керівництво, зазначеного незаконного збройного формування. Щодо 1400 осіб встановлено повні анкетні дані", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, упродовж березня 2014 року члени "Самооборони Криму" затримували у Сімферополі громадян України, після чого тривалий час незаконно утримували їх у невідомому місці.

Також "самооборонівці" причетні до захоплення українських кораблів у Криму.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся так званий "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу, заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

18 березня президент РФ Володимир Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Україна, ЄС і США не визнали результати голосування на "референдумі", міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Також країни Заходу запровадили низку економічних санкцій щодо РФ.