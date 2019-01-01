Дебаты между старшеклассниками об аннексии Крыма могут принести проблемы им и классному руководителю

12:21 19.03.2019 0 комментариев Крым

Министерство просвещения России рекомендовало проводить в школах дебаты об аннексии Крыма.

В понедельник ведомство сообщило, что внесло день аннексии, 18 марта, в календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам.

Школам рекомендовано проводить в эти дни для учеников специальные события, в том числе и дебаты, пишет газета "Коммерсантъ", передает Радио Свобода.

Для "просвещения" школьников в вопросах про Крым министерство рекомендует проводить различные мероприятия в зависимости от возраста детей.

Рассказывать про полуостров и его "присоединение" к России предлагают в виде игры или соревнования, конкурса рисунков, конференций, семинаров или дебатов.

К участию в мероприятиях предлагается привлекать родителей и институты гражданского общества.

Что именно должно рассказываться на таких уроках про аннексию Крыма, в ведомстве журналистам не рассказали.

Один из опрошенных изданием экспертов отметил, что дебаты между старшеклассниками могут принести проблемы им и классному руководителю.

"Старшеклассники интернет читают, говорить умеют, и как бы некоторые из них не озвучили случайно "не ту" точку зрения… И опять некоторым детям будут угрожать отчислением или плохими оценками – вот и все дебаты", – рассказала изданию оргсекретарь профсоюза "Учитель" Ольга Мирясова.

 



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