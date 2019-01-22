ВМФ РФ отработали в Каспийском море вывод из строя систем навигации на самолётах "противника"

12:01 19.03.2019 0 комментариев Россия

 Экипажи кораблей Каспийской флотилии страны агрессора провели учения по отражению воздушной атаки условного противника с использованием установок радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает во вторник, 19 марта, штаб Южного военного округа РФ, передает Интерфакс.

"Подразделения РЭБ отработали действия по выводу из строя навигационных систем авиации условного противника на подлёте к корабельной группе в море", - сказано в сообщении.

"Расчёты ПВО не допустили подлёта самолётов на рубеж открытия огня и провели электронные пуски ракет из корабельных зенитных ракетных комплексов по воздушным целям на значительной дальности от места нахождения сил Каспийской флотилии", - говорится в пресс-релизе.

Также с помощью установок РЭБ отработан способ выведения из строя радиоэлектронной техники надводного корабля, ведущего разведку в море.

В учениях были задействованы экипажи ракетного корабля "Дагестан", малого ракетного корабля "Великий Устюг" и ракетного катера "Ступинец", самолёты Су-24СМ.
    



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