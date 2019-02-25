В Совфеде РФ поспешили назвать "ошибочной" информацию о размещении бомбардировщиков в оккупированном Крыму

11:01 19.03.2019 0 комментариев Крым

Информация о развертывании в оккупированном Крыму оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 была распространена по ошибке.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комитета Совета Федерации по обороне и безопасности страны оккупанта

"В Крыму развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1". Системы ПРО и ПВО способны надежно прикрывать атаки с воздуха, также здесь находится противокорабельный береговой ракетный комплекс "Бастион", оснащенный суперсовременным оружием.

Информация о том, что РФ разместила на полуострове дальние бомбардировщики Ту-22М3 и развернула комплексы "Искандер-М" была распространена по ошибке", - пояснили в пресс-службе.

По словам главы комитета Виктора Бондарева, при развитии военного потенциала оккупированного полуострова упор делался не только на развертывание боевых кораблей, но и на строительство береговых оборонительных объектов и сооружений.

"Такое сочетание российских Вооруженных сил, представленных высокотехнологичными, суперсовременными системами вооружений, не оставляет ни единого шанса потенциальному противнику, дерзнувшего напасть на Россию с данного направления, защищает наши юго-западные границы и гарантирует безопасность в макрорегионе", - подчеркнул Бондарев.

По его словам, в настоящее время российские боевые системы полностью контролируют акваторию Черного моря, а оккупированный Крым стал "непотопляемым авианосцем".

Сенатор также отметил, что в тот период, когда Крым находился в составе Украины, сохранялась возможность "запереть" российский флот в Черном море. По его словам, за его базирование в Крыму РФ каждый год платила Украине около $100 млн и "все время находилась под угрозой шантажа о непродлении договора".



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