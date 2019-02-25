МИД страны оккупанта призвал Евросоюз и НАТО «перестать заниматься политиканством и прислушаться к голосу крымчан».

Об этом говорится в сообщении МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства, сообщает Новый День.

«О полном непонимании настроений крымчан свидетельствуют абсурдные заявления о том, что получение гражданства России и призыв в Вооруженные силы России были «навязаны» жителям полуострова. Неудачной попыткой изобрести хоть какие-то примеры «негатива» выглядят и высказывания об ухудшении экологической ситуации в Крыму», – указали в министерстве.

В ведомстве также подчеркнули, что ЕС и НАТО закрывают глаза на действия Киева и украинских националистов «по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма», а также пытаются «наказать крымчан за сделанный ими выбор, придумывать все новые неизбирательные дискриминационные меры, идущие вразрез с нормами международного права и ущемляющие права жителей полуострова».

В МИДе пояснили, что речь идет о так называемой визовой дискриминации жителей аннексированного полуострова, которая «противоречит международным стандартам в сфере прав человека и ряду основополагающих документов Евросоюза».

«Воочию убедившись в бесполезности санкционного давления на Россию, в Брюсселе тем не менее призывают государства – члены ООН наступать на те же «грабли» и вводить противоправные односторонние рестриктивные меры против России», – заявили в министерстве.

НАТО в день незаконной аннексии Крыма Россией распространило заявление, в котором собрало все обвинения в адрес Москвы, связанные оккупацией полуострова. В частности, в документе говорится об «оккупации Крыма», и наращивании вооружений в регионе. Кроме того, было вновь высказано требование о возвращении полуострова Украине.

«Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями и заявленными планами России по дальнейшему усилению военной мощи в Черноморском регионе. Мы решительно осуждаем этот акт, который мы не признаём и не будем признавать. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине», – потребовали в НАТО и добавили, что в ином случае, не может быть и речи о возврате к «обычному ведению дел до тех пор, пока в действиях России не произойдут четкие, конструктивные изменения, свидетельствующие о соблюдении международного права, международных обязательств»,- говорится в заявлении.