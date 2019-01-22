Более тысячи артиллеристов в Волгоградской области провели тренировку в системе РОК
|11:21 19.03.2019
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|Россия
Более тысячи военнослужащих в составе артиллерийских, танковых, мотострелковых и разведывательных подразделений соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, провели масштабную тренировку в единой системе разведывательно-огневого контура (РОК) на полигоне "Прудбой".
Об этом сообщила пресс-служба ЮВО, передает vpk.name.
Артиллеристы соединения нанесли огневое поражение по целям с применением 152-мм гаубиц "Мста-С" и 120-мм "Хоста" по координатам, поступавшим с пункта управления. В свою очередь экипажи танков Т-90А уничтожали цели условного противника как с замаскированных позиций с места, так и в движении с коротких остановок.
Также, в составе РОК во взаимодействии с артиллеристами и танкистами, выполняли свои задачи по предназначению разведчики, связисты и расчеты беспилотных летательных аппаратов и подразделения радиоэлектронной борьбы.
Координаты вновь обнаруженных целей в режиме реального времени передавались с беспилотников и комплексов разведки управления и связи "Стрелец" на пункт управления артиллерией.
Применение методики РОК при управлении огнем позволило втрое сократить временные показатели выполнения огневых задач, говорится в сообщении.
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