Ракетоносцы Ту-22М3 размещены в оккупированном Крыму.

Об этом во вторник, 19 марта, заявил председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов, сообщает Интерфакс.

Он добавил, что это "самолеты ракетоносной авиации, которые проходят глубокую модернизацию и способны своим вооружением уничтожить любую цель в Европе".

Накануне глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия разместила на аннексированном полуострове дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также развернула в оккупированном Крыму оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

"В Крыму развернуты зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1", ОТРК "Искандер" двух модификаций", - цитирует Бондарева его пресс-служба.

По его словам, "радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, тем самым поражая любой объект вражеских систем ПРО и ПВО, а с учетом его модернизации в течение нескольких следующих лет до уровня М3М и оснащения новыми типами авиационных средств поражения, сделает его универсальным средством для ударов по всем типам целей на удалении в тысячи километров".

Ранее о развертывании в оккупированном Крыму "Искандеров" и перебазировании на аннексированный полуостров дальних бомбардировщиков не сообщалось.

14 марта в Минобороны РФ сообщили, что два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря. "В ходе полета экипажи дальних бомбардировщиков преодолели около 4,5 тыс. км и находились в воздухе более пяти часов", - говорилось в сообщении военного ведомства.

Россия за последние годы усилила группировку на Черном море. Черноморский флот РФ получил несколько новых фрегатов и малых ракетных кораблей, шесть дизель-электрических подлодок; все они оснащены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

В оккупированном Крыму создан армейский корпус, в его составе - соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие.

Оборону оккупированного черноморского побережья обеспечивают береговые противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион".

Российские военные развернули в Крыму четыре дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф", а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

В планах - начать в 2019 году строительство под аннексированным Севастополем новой радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении.

Справка:

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Самолеты Ту-22М3 применялись российскими военными в военной операции в Сирии. Эти бомбардировщики участвовали в боевых действиях в Афганистане и ограниченно - в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в военном конфликте Грузии.