"Круизное недоразумение" - т/х "Князь Владимир" объявил о готовности принимать туристов из Азии и Европы

10:21 19.03.2019 0 комментариев Крым

"Круизное недоразумение" - т/х "Князь Владимир", готовится принимать в летнем сезоне туристов из Вьетнама, Китая, Европы и стран СНГ.

Передает PortNews со ссылкой на компанию «Черноморские круизы».

Компания приняла участие в 26-й Международной туристической выставке «MITT 2019», в рамках которой прошли переговоры с российскими и иностранными турагентствами и круизными компаниями об организации туров для иностранцев.

«В навигацию 2019 года лайнер «Князь Владимир» готовится принимать на борт организованные группы иностранных туристов из Вьетнама, Китая, Европы и стран СНГ…Готовится специальная культурная и развлекательная программа: творческие, вокальные и танцевальные мастер-классы с русской национальной тематикой, экскурсии с англоговорящими гидами», — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что также в экипаж лайнера набирают членов команды, свободно владеющих английским языком.

В 2018 году начало круизного сообщения между Краснодарским краем и оккупированным Крымом откладывалось несколько раз по техническим причинам.

Возобновить рейсы в этом году планируют 28 апреля.



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