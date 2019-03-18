Канадський уряд оголосив про продовження військової тренувальної місії Unifier в Україні до 2022 року.

Як повідомили "Європейській правді" у посольстві України у Канаді, про це рішення на спеціальній церемонії в Оттаві оголосили міністр оборони Харджит Сейджан та міністр закордонних справ Христя Фріланд.

"Тренування, які проводять канадські збройні сили, прямо допомагають українській армії підтримувати домашню безпеку та територіальну цілісність, і роблять внесок у регіональну та міжнародну безпеку", - мовиться у спільній заяві міністрів.

У складі місії, мандат якої поширюється до 2022 року, 200 канадських військовослужбовців навчатимуть українських колег за 5 напрямками підготовки: тактика малих груп та снайперська підготовка, розмінування, військова поліція, польова медицина та логістика.

"Це реальна допомога, яка рятує життя наших братів та сестер на фронті. Плюс це дуже цінне двостороннє навчання: для нас це можливість поділитися безцінним бойовим досвідом з нашим дуже близьким партнером по НАТО", - прокоментував рішення посол України в Канаді Андрій Шевченко.

За попередні 4 роки операції Unifier канадське тренування пройшло близько 11 тисяч українських військових.