Норвегія має докази глушіння Росією сигналів GPS під час військових навчань
|09:41 19.03.2019
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|Россия
Норвегія заявила, що має електронні докази втручання Росії у роботу системи глобального позиціонування (GPS) протягом навчань НАТО восени 2018 року і вимагає пояснень від Росії.
Про це заявив міністр оборони Норвегії, повідомляє Reuters, передає УНН.
В листопаді, як Фінляндія, так і Норвегія заявляли, що Росія, можливо, навмисно спотворювала сигнали GPS спільних військових навчань Західних країн, які також містили вправи з управління цивільними перельотами в Арктиці.
Росія на той час відкинула ці звинувачення.
“Росія сказала нам надати докази. Ми надали їм докази”, — заявив міністр оборони Норвегії Франк Бекке-Йенсен, і вказав, що серед заходів втручання було глушіння сигналів.
Росія сказала: “Дякую, ми відповімо, коли наші експерти це переглянуть”, — сказав міністр і додав, що така відповідь Росії є позитивною.
“Потрібна терплячість, щоб бути сусідом Росії”, — додав він.
“Вони проводили навчання дуже близько до кордону і знали, що це вплине на регіон з нашого боку”, — сказав міністр, відповідаючи на питання, чи були такі дії Росії навмисними, повідомляє агенція.
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