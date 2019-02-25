Спеціальний представник Державного департаменту США щодо України Курт Волкер виключив можливість силою повернути анексований Крим, а також прямі переговори з бойовиками з непідконтрольних територій Донбасу.

"Немає військового вирішення (питання Криму - ІФ), в сенсі того, що Україна повернула б Крим силою. Це стало б військовою катастрофою", - сказав він на прес-конференції в Брюсселі в понеділок, 18 березня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, це призвело б до того, що постраждали б тисячі людей.

Також К.Волкер виключив можливість переговорів із бойовиками з окупованої частини Донбасу.

"Росія все ще заперечує, що робить це (контролює незаконні збройні формування на сході України - ІФ) і наполягає на тому, щоб Україна безпосередньо вела переговори з цими формуваннями, що легітимізувало б це вторгнення та окупацію", - наголосив дипломат.

Курт Волкер очікує, що санкції стосовно Росії за агресію проти України періодично посилюватимуться.

"Я очікую, що, якщо ми продовжимо спостерігати ситуацію такою, якою вона була протягом попередніх кілька років, санкції щодо Росії періодично посилюватимуться, якщо ситуація не змінюватиметься. Ми не хочемо нікому вселяти думку про те, що ми задоволені або приймаємо статус-кво. Ми віримо, що зміни необхідні", - сказав К.Волкер.

Дипломат наголосив, що для зняття або ослаблення санкцій необхідно, щоб Росія демонструвала бажання піти з Донбасу та виконувала Мінські угоди.

За його словами, санкції, які було запроваджено кілька днів тому за агресію Росії в Керченській протоці, мали на меті продемонструвати крайню заклопотаність окупацією територій України та фактом агресії.