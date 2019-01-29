Британская корпорация Survitec Group приостановила поставки противопожарного оборудования на ряд российских судостроительных предприятий, среди которых Балтийский завод и "Красное Сормово".

Об этом Mil.Press FlotProm рассказал информированный отраслевой источник.

По его словам, речь идет в том числе об оснащении атомного ледокола ЛК-60Я "Урал" проекта 22220. Собеседник издания добавил, что проблемы поставок могут быть связаны с антироссийскими санкциями.

В частности, сейчас заморожена поставка на ледокол "Урал" систем пожарной сигнализации и пенотушения вертолетной площадки, добавил источник.

В пресс-службе Балтийского завода Mil.Press FlotProm сообщили, что возможные проблемы "в любом случае не изменят дату спуска ледокола на воду".

Собеседник Mil.Press FlotProm в судостроительной отрасли рассказал, что еще в феврале 2019 года петербургское предприятие начало искать альтернативного поставщика комплектующих систем пожарной сигнализации и пожаротушения.



По словам контактного лица корпорации в России и странах Балтии, номер которого указан на сайте Survitec, компания прекратила сотрудничество с российскими представителями. Собеседник издания переадресовал все вопросы в зарубежные подразделения.

Телефоны польского подразделения Survitec Group, отвечающего за сервис и поставки в Россию, Польшу и Прибалтику, молчали. Сотрудник медиадепартамента корпорации Патрик Уитер не смог оперативно прокомментировать ситуацию. По его словам, по вопросам поставок следует запрашивать не польский, а головной офис.

Справка:

Survitec Group занималась поставками на предприятия российского флотпрома систем пожарной сигнализации и пожаротушения. Согласно официальному сайту компании, ряд ее систем одобрены в том числе Российским морским регистром судоходства.



Ледокол "Урал" заложили 25 июля 2016 года. Атомоходы проекта 22220 предназначены для самостоятельной проводки судов и круглогодичного лидирования караванов в Западном районе Арктики, на мелководных участках Енисея и Обской губы, буксировки судов, а также оказания помощи и выполнения спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде. Ледоколы проекта 22220 способны преодолеть до 2,8 м сплошного ровного припайного льда.