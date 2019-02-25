Президент России Владимир Путин сообщил, что пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на открытое новой Соборной мечети в оккупированном Крыму.

По словам Путина, решение о визите будет зависеть от занятости Эрдогана, передает Крым Информ.

«Президента Эрдогана я уже пригласил, он знает об этом. Насколько я знаю, он очень положительно отнёсся к этому предложению. Будет зависеть от того, будет ли у него время, возможность приехать. Мы будем развивать наши отношения».

Пригласить Эрдогана в Крым на встрече с президента попросил муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев. «... И было бы уместным, если бы вы пригласили на открытие президента Турции Эрдогана. Он вам не откажет», – сказал Аблаев.